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«Сега» узнала об отказе властей Болгарии платить за питание украинцев

«Сега»: власти Болгарии отказались оплачивать питание живущих в отелях украинских беженцев

Власти Болгарии перестали покрывать расходы на питание украинских беженцев, живущих в отелях, пишет газета «Сега» со ссылкой на правительственное постановление от 16 ноября.

Власти решили продлить программу по размещению беженцев в болгарских отелях, сроки которой заканчивались в этот день, пишет издание. Постановление в новой редакции будет действовать до февраля 2023 года, уточняет Sofia Globe. Однако из новой версии документа исключено положение об оплате питания. Теперь власти готовы покрывать расходы только на проживание, пишет «Сега».

На содержание одного украинца болгарские власти выделяют 15 левов в день (порядка $8). Ранее размер компенсации составлял 40 левов (около $21) в сутки, однако летом сумму уменьшили. За эти деньги отельерам и хозяевам баз отдыха предлагали организовать проживание и трехразовое питание.

Работать по новым правилам после сокращения компенсации согласились около 500 отелей. Сейчас часть из них продолжает предоставлять украинцам питание в добровольном порядке. Другая часть отельеров просит украинцев доплачивать по €1-2 в сутки в зависимости от возраста гостя, пишет газета.

В Болгарии, по состоянию на 15 ноября было зарегистрировано более 145 тыс. украинских беженцев Это следует из данных управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сейчас в Болгарии остаются 52 155 украинцев, из них 10 175 проживают в отелях, пишет «Сега» со ссылкой на данные властей.

В июне некоторые украинские беженцы начали уезжать из Болгарии, жалуясь на ненадлежащие условия размещения, передавал телеканал БНТ со ссылкой на данные болгарского Красного Креста и приграничной полиции. Украинцы жаловались на плохие условия быта в центрах для беженцев, проблемы с водой и едой для детей, холод и другие вещи.

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Болгария беженцы Беженцы с Украины питание
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