В Эстонии заявили о приближении к лимиту по числу украинских беженцев

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Эстония приближается к той границе, когда уже не сможет принимать украинских беженцев и предлагать им необходимую поддержку, поэтому Таллин договорился о приеме их части с Финляндией. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

По словам министра, Финляндия ожидает в ближайшее время прибытия до 100 украинских беженцев из Эстонии.

«Здесь важно подчеркнуть, что переезд в Финляндию — это просто возможность, которая предоставляется прибывающим, а не выражение давления или тем более [навязывание] обязательства с нашей стороны. Те, кто предпочитает остаться в Эстонии, например по семейным обстоятельствам, или чьи родственники уже живут здесь, конечно, имеют такую возможность. Однако переезд в Финляндию для многих военных беженцев также очень приветствуется», — сказал Ляэнеметс.

Отправка беженцев из Эстонии в Финляндию запланирована два раза в неделю: по вторникам и четвергам.

По информации ERR, в Эстонии находится почти 66 тыс. беженцев из Украины, подано более 42 тыс. заявлений о временной защите. Из данных ООН по состоянию на 9 января 2023 года следует, что количество украинских беженцев в Эстонии составляет около 65 тыс., в Финляндии — 47 тыс. Всего в Европе живут уже почти 8 млн беженцев из Украины.