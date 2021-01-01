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Отравление Навального ,  
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Кремль отреагировал на вопросы ФСИН к Навальному по испытательному сроку

Дмитрий Песков не исключил, что президент не знает о требовании ФСИН к Навальному. Накануне ФСИН заявила, что находящийся на реабилитации в Германии оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции
Алексей Навальный (слева)
Алексей Навальный (слева) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве, в котором говорилось, что оппозиционер Алексей Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

«Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. <...> Что касается конкретно этой ситуации, то корректнее было бы вам обращаться конкретно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, как на требование к Навальному вернуться в Россию смотрит Владимир Путин, Песков ответил: «Если вы думаете, что он узнал об этом, то не исключаю, что вы ошибаетесь, рабочая повестка дня достаточно обширная и напряженная».

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения
Политика
Алексей Навальный

В понедельник, 28 декабря управление ФСИН по Москве заявило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ссылаясь на статью немецких медиков в журнале The Lancet, ведомство указало, что 20 сентября Навального выписали из клиники «Шарите» в Берлине, а к 12 октября он был здоров. ФСИН направило Навальному и его адвокату Вадиму Кобзеву уведомление о том, что политик должен к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

«Всему миру известно, что Навальный проходит реабилитацию в Германии. Завтра он никак не мог бы оказаться в московской уголовной инспекции. Но разве ФСИН есть дело до здравого смысла? Им дали приказ, они отрабатывают», — заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Испытательный срок Навального связан с делом о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая свое уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он истекает 30 декабря.

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Песков заявил о «маниях» у Навального
Политика
Алексей Навальный

Столичное правление ФСИН отметило, что к Навальному могут быть приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса. Согласно этой норме, если условно осужденный во время испытательного срока не исполняет обязанности, возложенные на него судом, то уголовно-исполнительная инспекция может попросить суд назначить вместо условного реальное наказание.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня оппозиционер, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в Берлин, где проходил лечение в клинике «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было.

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Уголовного дела в России не возбуждено — в середине декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин говорил, что сделать этого нельзя, поскольку Германия и другие страны не предоставляют российской стороне необходимых данных. По словам президента, прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

В декабре журналисты CNN, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором связали отравление Навального с сотрудниками ФСБ. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
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