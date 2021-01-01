Кремль отреагировал на вопросы ФСИН к Навальному по испытательному сроку

Дмитрий Песков не исключил, что президент не знает о требовании ФСИН к Навальному. Накануне ФСИН заявила, что находящийся на реабилитации в Германии оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции

Алексей Навальный (слева) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве, в котором говорилось, что оппозиционер Алексей Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

«Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. <...> Что касается конкретно этой ситуации, то корректнее было бы вам обращаться конкретно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, как на требование к Навальному вернуться в Россию смотрит Владимир Путин, Песков ответил: «Если вы думаете, что он узнал об этом, то не исключаю, что вы ошибаетесь, рабочая повестка дня достаточно обширная и напряженная».

В понедельник, 28 декабря управление ФСИН по Москве заявило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ссылаясь на статью немецких медиков в журнале The Lancet, ведомство указало, что 20 сентября Навального выписали из клиники «Шарите» в Берлине, а к 12 октября он был здоров. ФСИН направило Навальному и его адвокату Вадиму Кобзеву уведомление о том, что политик должен к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.