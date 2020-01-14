Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

«Если атаки Хафтара против народа и законного правительства Ливии продолжатся, мы не станем воздерживаться от того, чтобы преподать ему урок», — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.

Он отметил, что у Турции и Ливии глубокие исторические и социальные связи, поэтому Анкара будет и дальше отстаивать интересы ливийцев.

Хафтар прибыл в Москву 13 января, чтобы провести переговоры с премьером правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем. Последний ратифицировал документ, который регламентирует режим прекращения огня в стране. Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы ознакомиться с условиями документа. Позже стало известно, что он покинул Москву, так и не поставив свою подпись под соглашением о прекращении огня.