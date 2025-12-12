 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине

Трамп: США будут на субботних переговорах по Украине, если будет шанс на сделку
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

США примет участие в переговорах с представителями США и Украины в субботу, 13 декабря, если будет хороший шанс заключить мирную сделку. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию вел Белый дом.

«Они [европейцы] хотят, чтобы мы присутствовали [на встрече]. Мы примем участие на встрече в Европе в субботу, если нам покажется, что есть хороший шанс [заключить мировую сделку]. Мы не хотим потратить много времени впустую», — сказал американский президент.

Трамп заявил, что США помогут с гарантиями безопасности, что необходимо для завершения конфликта. По словам американского президента, он думал, что близок к заключению соглашения как с Россией, так и с Украиной.

WSJ узнала, что Трамп попросил Европу надавить на Зеленского
Политика

Он подчеркнул, что США хотят «спасти много жизней». Трамп отметил, что страна «не участвует в войне», вместо этого США вовлечены в переговоры по окончанию конфликта. При этом он добавил, что Соединенные Штаты продают НАТО оружие, которое альянс, «вероятно, передает Украине».

11 декабря Axios сообщил, что в Париже в субботу, 13 декабря, пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Как рассказал изданию источник, на встрече обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп США мирный план Франция Германия Британия переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом сообщил о чрезвычайном разочаровании Трампа Россией и Украиной
Политика
Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии
Политика
В Париже анонсировали новую встречу «коалиции желающих» по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 03:50 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 03:50
Россияне рассказали, на какой срок у них есть продукты на черный день Общество, 04:02
Несколько домов в Твери получили повреждения из-за взрыва Политика, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем Политика, 03:37
«Крабового короля» заочно приговорили к 24 годам колонии Общество, 03:31
Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине Политика, 03:12
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:57
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трамп пообещал Украине помощь с гарантиями безопасности Политика, 02:56
FIS допустила российских параатлетов к соревнованиям под флагом и гимном Спорт, 02:35
Отмененный фестиваль «Сигнал» перенесли в Подмосковье Общество, 02:31
Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию Политика, 02:15
Перевозчик перенес повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи Общество, 02:02
Путин прилетел с визитом в Туркмению Политика, 01:58
Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты Политика, 01:42