Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине

Трамп: США будут на субботних переговорах по Украине, если будет шанс на сделку

США примет участие в переговорах с представителями США и Украины в субботу, 13 декабря, если будет хороший шанс заключить мирную сделку. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию вел Белый дом.

«Они [европейцы] хотят, чтобы мы присутствовали [на встрече]. Мы примем участие на встрече в Европе в субботу, если нам покажется, что есть хороший шанс [заключить мировую сделку]. Мы не хотим потратить много времени впустую», — сказал американский президент.

Трамп заявил, что США помогут с гарантиями безопасности, что необходимо для завершения конфликта. По словам американского президента, он думал, что близок к заключению соглашения как с Россией, так и с Украиной.

Он подчеркнул, что США хотят «спасти много жизней». Трамп отметил, что страна «не участвует в войне», вместо этого США вовлечены в переговоры по окончанию конфликта. При этом он добавил, что Соединенные Штаты продают НАТО оружие, которое альянс, «вероятно, передает Украине».

11 декабря Axios сообщил, что в Париже в субботу, 13 декабря, пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Как рассказал изданию источник, на встрече обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.