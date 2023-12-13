Генсек СНГ ответил на предположения о скором развале организации
У Содружества Независимых Государств (СНГ) есть определенные проблемы, но все разговоры о его возможной ликвидации — выдумка. Об этом заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев в Минске.
«Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это все выдумки», — подчеркнул он (цитата по «БелТА»).
По его словам, Содружество продолжает существовать и совершенствовать свою деятельность. Лебедев признал, что у СНГ есть проблемы, но они обсуждаются с участниками организации в «откровенной атмосфере», чтобы найти общие пути решения.
Он напомнил, что 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств стран СНГ, а 26 декабря — неформальная встреча глав государств. Это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает свою работу, подчеркнул генсек.
В состав СНГ на текущий момент входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия. Ранее из нее вышли Грузия и Украина.
За последний год Молдавия значительно сократила свое участие в делах СНГ — перестала отправлять своих представителей на заседания. В феврале 2023 года страна отозвала из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ своего представителя, а в мае инициировала процедуру выхода из объединения, объяснив решение тем, что СНГ — это организация, созданная Россией.
Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что решение Кишинева выйти из МПА СНГ не нанесет никакого урона объединению, но самой республике оно грозит огромными потерями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ 18 октября отметил, что Армения также не всегда ведет себя по-партнерски как член Содружества, и призвал глав стран «критичнее оценить ситуацию» в СНГ.
«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — посетовал белорусский лидер.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени