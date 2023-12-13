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Генсек СНГ ответил на предположения о скором развале организации

Генсек СНГ Лебедев: у Содружества есть проблемы, но его развал исключен
Все проблемы, которые есть у СНГ, обсуждаются в кругу его участников в «откровенной атмосфере», заявил генсек Лебедев. По его словам, речи о ликвидации Содружества не идет
Сергей Лебедев
Сергей Лебедев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У Содружества Независимых Государств (СНГ) есть определенные проблемы, но все разговоры о его возможной ликвидации — выдумка. Об этом заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев в Минске.

«Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это все выдумки», — подчеркнул он (цитата по «БелТА»).

По его словам, Содружество продолжает существовать и совершенствовать свою деятельность. Лебедев признал, что у СНГ есть проблемы, но они обсуждаются с участниками организации в «откровенной атмосфере», чтобы найти общие пути решения.

Он напомнил, что 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств стран СНГ, а 26 декабря — неформальная встреча глав государств. Это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает свою работу, подчеркнул генсек.

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В состав СНГ на текущий момент входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия. Ранее из нее вышли Грузия и Украина.

За последний год Молдавия значительно сократила свое участие в делах СНГ — перестала отправлять своих представителей на заседания. В феврале 2023 года страна отозвала из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ своего представителя, а в мае инициировала процедуру выхода из объединения, объяснив решение тем, что СНГ — это организация, созданная Россией.

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Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что решение Кишинева выйти из МПА СНГ не нанесет никакого урона объединению, но самой республике оно грозит огромными потерями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ 18 октября отметил, что Армения также не всегда ведет себя по-партнерски как член Содружества, и призвал глав стран «критичнее оценить ситуацию» в СНГ.

«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — посетовал белорусский лидер.

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СНГ проблемы ликвидация

Пространство выбора

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