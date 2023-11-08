Путин заявил о попытках «расшатывания власти» в СНГ

Путин считает, что действия некоторых государств направлены на «расшатывание власти» и традиционных ценностей в СНГ. Он подчеркнул, что для борьбы с общими угрозами Содружеству нужна «большая превентивная работа»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Действия некоторых государств направлены на «расшатывание легитимной власти» в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности СНГ.

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — сказал он (цитата по ТАСС).

Российский президент считает, что для борьбы с общими для СНГ угрозами, например терроризмом, незаконной миграцией, наркоторговлей, необходима «большая превентивная работа».

«В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», — добавил Путин.

Весной Путин заявил, что у России и бывших республик СССР есть «целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики».

В октябре российский президент сказал, что из-за выбора властей Молдавии страна теряет свою идентичность, отметив, что в рамках СНГ государства имеют возможность ее сохранить. «Это выбор каждого из нас — мы хотим сохранять свою идентичность или нет? А работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции, не мешая при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности», — подчеркнул он.

Президент Молдавии Майя Санду до этого говорила, что республике невыгодно сотрудничество с СНГ. Страна в прошлом году получила статус кандидата в члены Евросоюза.