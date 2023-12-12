ЦАХАЛ назвала число погибших израильских солдат в секторе Газа

ЦАХАЛ: с начала наземной операции в секторе Газа погибли 105 военнослужащих

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Число убитых военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента начала наземной операции в секторе Газа достигло 105, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на армию.

Последним погибшим стал резервист в звании мастер-сержанта 30-летний Цвика Лави. 20 ноября он получил ранение на севере сектора Газа, а 12 декабря скончался. Военные уточнили, что еще трое солдат, в том числе двое резервистов из 7-й бронетанковой бригады, получили серьезные ранения 11 декабря во время боев на юге Газы.

Через два дня после нападения ХАМАС на Израиль, 9 октября, ЦАХАЛ заявила, что мобилизовала 300 тыс. человек. Представитель армии Даниэль Хагари пояснил, что так быстро ведомство еще никогда не мобилизовало столько резервистов.

Вечером 10 декабря ЦАХАЛ начала штурм города Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан. По информации Al Jazeera, войска начали рейд с района Сатех Мархаба, военные применили слезоточивый газ. WAFA уточнило, что район подвергся обстрелам, на месте заметили беспилотники.

Аль-Бира примыкает к столице палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан городу Рамалле.