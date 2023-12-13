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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, какое оружие Зеленский попросил у США

Politico: Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности
Сюжет
Военная операция на Украине
На встрече с конгрессменом США Зеленский поднял вопрос о передаче Киеву ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, и 12 систем ПВО, пишет издание
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Президент Украины Владимир Зеленский, который 12 декабря приехал в Вашингтон, на встрече со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с большей дальностью полета, сообщает Politico со ссылкой на источник.

В октябре источники The Wall Street Journal передавали, что США тайно отправили Украине небольшую партию ATACMS. Позже эту информацию подтвердил Зеленский. В Белом доме заявили, что дальность поставленных ракет составляет 165 км.

Как пишет Politico, в последние дни ведущие республиканцы призывали президента США Джо Байдена поставить Украине более дальнобойные ракеты — ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

По данным издания, Зеленский рассказал также, что у Украины имеется небольшое число систем ПВО, установленных вокруг Киева для защиты столицы, и необходима еще дюжина — в частности, для Одессы и Херсона.

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Президент Украины накануне заявил, что получил «позитивные сигналы» по помощи и от администрации Байдена, и от сенаторов, хотя законодатели пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели. Речь идет о запросе Байдена у конгресса на одобрение пакета финансирования на $106 млрд, который среди прочего предусматривает выделение Киеву $61 млрд.

В начале декабря заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что, несмотря на продолжение поставок вооружения Украине, средства первоначально одобренного военного бюджета США уже заканчиваются.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби также говорил, что Белый дом вынужден принимать «трудные решения» о выделении Украине военной помощи, поскольку согласованные ассигнования заканчиваются.

Россия критикует поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

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Владимир Зеленский Украина США ATACMS военная помощь
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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