Politico узнала, какое оружие Зеленский попросил у США

На встрече с конгрессменом США Зеленский поднял вопрос о передаче Киеву ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, и 12 систем ПВО, пишет издание

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Президент Украины Владимир Зеленский, который 12 декабря приехал в Вашингтон, на встрече со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном поднял вопрос о передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с большей дальностью полета, сообщает Politico со ссылкой на источник.

В октябре источники The Wall Street Journal передавали, что США тайно отправили Украине небольшую партию ATACMS. Позже эту информацию подтвердил Зеленский. В Белом доме заявили, что дальность поставленных ракет составляет 165 км.

Как пишет Politico, в последние дни ведущие республиканцы призывали президента США Джо Байдена поставить Украине более дальнобойные ракеты — ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

По данным издания, Зеленский рассказал также, что у Украины имеется небольшое число систем ПВО, установленных вокруг Киева для защиты столицы, и необходима еще дюжина — в частности, для Одессы и Херсона.

Президент Украины накануне заявил, что получил «позитивные сигналы» по помощи и от администрации Байдена, и от сенаторов, хотя законодатели пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели. Речь идет о запросе Байдена у конгресса на одобрение пакета финансирования на $106 млрд, который среди прочего предусматривает выделение Киеву $61 млрд.

В начале декабря заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что, несмотря на продолжение поставок вооружения Украине, средства первоначально одобренного военного бюджета США уже заканчиваются.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби также говорил, что Белый дом вынужден принимать «трудные решения» о выделении Украине военной помощи, поскольку согласованные ассигнования заканчиваются.

Россия критикует поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.