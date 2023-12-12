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Военная операция на Украине ,  
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Полянский пообещал, что все западное оружие Украины будет перемолото

Полянский: все выклянченное Зеленским оружие будет перемолото Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

Все оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский сможет получить от США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что поставки западного оружия Украине не помешают России достичь целей военной операции.

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Ллойд Остин

Зеленский приехал в США с официальным визитом 11 декабря. В Вашингтоне он уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином, председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. На 12 декабря запланированы переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

Среди ключевых тем на переговорах в офисе Зеленского называли «продолжение сотрудничества Украины и США в военной сфере, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координацию усилий двух государств в следующем году».

Власти России осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия только затягивают конфликт.

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Дмитрий Полянский Владимир Зеленский оружие США
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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