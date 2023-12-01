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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне заявили, что средства на оружие для Украины заканчиваются

Пентагон: у США заканчиваются средства на поставки оружия Украине
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Военная операция на Украине

США продолжают поставлять Украине вооружение и боеприпасы, но средства первоначально одобренного военного бюджета уже заканчиваются. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сообщила она.

В Пентагоне надеются, что конгресс США одобрит запрос президента страны Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить военную поддержку, добавила Сингх.

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Фото:John Moore / Getty Images

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 15 ноября рассказал, что Белый дом вынужден принимать «трудные решения» о выделении Украине военной помощи, поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. За неделю до этого он сообщил, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий — более $60 млрд.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

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Теги
Пентагон США вооружение оружие военная помощь
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