МИД потребовал от Японии учитывать условия СССР по Курильским островам

Мария Захарова напомнила, что СССР в 1960-х годах направил Токио меморандумы, в которых говорилось, что из-за военного союза Японии с США передача Курильских островов не представляется возможной

Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия считает, что в переговорах с Японией по заключению мирного договора должна учитываться вся дипломатическая переписка по этому вопросу, включая памятные записки правительства СССР, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года», — сказала она.

Обе записки касаются заключения между Японией и США договора о безопасности, который закреплял оборонный союз между двумя странами и узаконил присутствие военных США на территории Японии.

Проблема мирного договора Вторая мировая война официально закончилась подписанием Сан-Францисского мирного договора с Японией в 1951 году. Однако советская делегация отказалась его подписывать, мотивируя это тем, что в документе не были учтены интересы Москвы. В частности, не были признаны права СССР на принадлежавшие до войны Японии территории. Спустя пять лет Москва и Токио подписали совместную декларацию, которой прекращалось состояние войны между двумя странами. В документе был прописан отказ от взаимных претензий, а СССР также согласился передать Японии часть Курильской гряды — остров Шикотан и гряду Хабомаи.

Записки советского правительства

В 1960 году Япония и США подписали договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, который фиксировал военный союз между двумя странами. Советское правительство в записках отмечало, что японо-американский договор о безопасности «серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана». В Москве сочли, что военный союз с США лишает Японию независимости, из-за чего «невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана».

В заключение говорится, что два острова могут быть переданы Японии только при двух условиях: выводе американского контингента и заключении мирного договора.

Во второй, февральской, записке Москва подтверждает свою прежнюю позицию: японо-американский договор противоречит обещаниям, которые Токио дал в советско-японской декларации 1956 года.

Заявления Путина и Абэ

В 2018 году Россия и Япония активизировали обсуждения вопроса мирного договора. Так, в сентябре президент Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий. А оставшиеся проблемы страны, «как друзья», решат потом, сказал он.

Однако позиция премьера Синдзо Абэ после этого не поменялась. Выступая в конце октября перед парламентом, он подтвердил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы. Японские СМИ тем не менее​ сообщали, что в Токио стремятся активизировать переговоры с Россией по этому вопросу и добиться передачи островов в 2019 году.