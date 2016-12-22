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СМИ узнали о планах Японии договориться с Россией по Курилам в 2019 году
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СМИ узнали о планах Японии договориться с Россией по Курилам в 2019 году
Политика, 06:18
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СМИ узнали о планах Японии договориться с Россией по Курилам в 2019 году
Токио будет стремиться к тому, чтобы стороны подтвердили декларацию СССР и Японии 1956 года, согласно которой Шикотан и острова Хабомаи должны быть переданы Японии, пишет газета The Mainichi
Владимир Путин и Синдзо Абэ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Японские власти работают над ускорением переговоров с Россией относительно спорных территорий и заключения между странами мирного договора. Об этом со ссылкой на несколько неназванных чиновников в местном правительстве сообщает японская газета The Mainichi.

С соответствующим предложением к российской стороне, по данным ее источников, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обратиться уже на следующей неделе — на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сингапуре в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

При этом рамочное соглашение по спорным территориям Токио, как указывают собеседники газеты, стремится заключить уже в следующем году во время визита Путина в Японию в июне. Стороны, согласно инициативе японских властей, должны будут подтвердить совместную декларацию СССР и Японии 1956 года, которая тогда прекратила состояние войны между странами и закрепила, что после подписания мирного договора остров Шикотан и острова Хабомаи (а именно, острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд других мелких островов) должны быть переданы японской стороне.

После этого правительство Японии, как указывает The Mainichi, намерено «тщательно консультироваться» с Россией относительно тенденции «возвращения» четырех Курильских островов (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи). Эта идея, как замечает издание, «глубоко укоренена в общественном мнении» местных жителей.

Встреча Путина и Абэ в Сингапуре, как замечает издание, станет первой после их переговоров в сентябре. Тогда президент России, выступая на заседании Восточного экономического форума, предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор «как друзья», «без всяких предварительных условий». «Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас», — отмечал Путин, подчеркивая, что на основе уже этого соглашения стороны будут решать все спорные вопросы.

Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года
Политика

Страны уже 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора, которое так и не было подписано после советско-японской декларации 1956 года. Заключению соглашения препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия в свою очередь настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.

Абэ впоследствии, реагируя на предложение Путина, заявил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. Эту проблему Токио и Москва, по его мнению, решат, «основываясь на взаимном доверии с президентом Путиным».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Япония , Курилы , Москва
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