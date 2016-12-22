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СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил
Политика, 07:41
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СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил

Глава японского правительства Синдзо Абэ во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал ему не размещать американские военные базы в южной части Курильских островов в том случае, если Москва согласится уступить эти территории Токио. Об этом пишет Asahi Shimbun со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

Как отмечает газета, таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по спорным территориям.

Помимо этого японский премьер, как сообщает издание, подобными действиями намерен показать, что договор о безопасности с Соединенными Штатами не подразумевает под собой размещение военных баз в любом районе Японии без согласия правительства.

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Встреча Путина и Абэ прошла в Сингапуре 14 ноября, где проходил саммит государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По итогам встречи Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Советско-японская декларация 1956 года прекратила состояние войны между СССР и Японией, в котором страны находились с августа 1945 года. Согласно девятому пункту договора, Советский Союз и Япония согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения договора. Однако впоследствии Япония заключила соглашение с США, по которому японские власти разрешили пользоваться Соединенным Штатам военными базами на своей территории в течение десяти лет. Правительство СССР заявило, что этот договор направлен против него и Китая, поэтому отказалось рассматривать вопрос о спорных территориях.

Теги: Курильские острова , Синдзо Абэ , переговоры , военные базы , Япония
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