Абэ пообещал решить вопрос Курил благодаря взаимному доверию с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет заключен после решения вопроса принадлежности Курильских островов, которое будет основано на «взаимном доверии» с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Mainichi.

«Мы подпишем мирный договор между Японией и Россией после урегулирования территориального вопроса, основываясь на взаимном доверии с президентом Путиным», — сказал Абэ, выступая перед японским парламентом.

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В сентябре Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года, не устанавливая при этом каких-либо предварительных условий. Президент России подчеркнул, что спорные вопросы будет проще решить уже в статусе друзей.

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга позже сказал, что позиция Токио не изменилась и заключение договора невозможно без решения вопроса Курильских островов.

Курильские острова перешли к СССР после Второй мировой войны, при этом мирный договор между Москвой и Токио не подписан до сих пор. Япония считает, что архипелаг «временно оккупирован». В 2016 году Путин и Абэ договорились, что страны будут вести на Курилах совместную хозяйственную деятельность.