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В России выросло число сторонников передачи Курил Японии
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В России выросло число сторонников передачи Курил Японии
Политика, 07:00
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В России выросло число сторонников передачи Курил Японии
17% россиян скорее поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды ради мирного договора между странами, показал опрос Левада-центра. В мае 2016 года этого мнения придерживались всего 7% респондентов
Вид на остров Итуруп (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Отношение к Японии у россиян улучшилось одновременно с ростом количества тех, кто потенциально поддержал бы передачу Россией этой стране части Курильских островов. Это следует из опроса Левада-центра, проведенного 22–28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. в 136 населенных пунктах из 52 регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Сейчас более половины россиян относятся к Японии позитивно. Согласно итогам опроса, общее число положительных оценок («очень хорошо» и «в основном хорошо») со стороны респондентов выросло с 48% в декабре 2017 года до 61% в этом ноябре. Всего 20% россиян дали стране негативные оценки.

Россияне скорее знают о новостях, касающихся возможной передачи части Курильских островов Японии. 19% внимательно следят за этой проблемой, 49% что-то слышали, но не разбираются. И всего 31% опрошенных услышал о ней только в ходе опроса.

Дипломатический спор вокруг острова не рассматривается населением как реальная угроза и повод к войне в отличие от ситуации с Крымом, и отношение к Японии остается преимущественно положительным, прокомментировала РБК результаты исследования социолог Левада-центра Карина Пипия. В посткрымский период нарастания внешнеполитической угрозы, которая фиксировалась в общественном мнении, положительное отношение к «безобидной» Японии снизилось практически в полтора раза, но в этом году оно вернулось к уровню 2011–2013 годов, заметила эксперт.

Острова в обмен на мир

Согласно опросу, по-прежнему большинство россиян выступают против передачи Курил японцам, но доля респондентов с обратной точкой зрения постепенно растет.

В ноябре социологи задали вопрос в следующей формулировке: «Проблема принадлежности Южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?»

17% респондентов скорее поддержали бы передачу островов, 74% — скорее нет, еще 9% ответить затруднились.

Ранее вопрос о передаче островов задавался в другой формулировке: «Долгие годы камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией был вопрос о спорных островах южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?»

В мае 2016 года сторонников передачи островов было всего 7%. За все годы исследования, проводившегося с 1992 года, число россиян, выступавших за передачу Курил, не превышало 12%.

При разных формулировках вопроса доля сторонников идеи о передаче островов колеблется, но она всегда составляла и составляет меньшинство, считает социолог Пипия. «Практически все исследования, касающиеся территориальной целостности России, будь то Крым или острова Курильской гряды, демонстрируют нежелание большинства россиян возвращать исторически спорные территории, — подчеркивает эксперт, — даже если это условие мирных или экономически выгодных отношений с другой страной». По словам Пипия, с одной стороны, большая территория — одно из важнейших оснований для национальной гордости россиян, но с другой — демонстрация всему миру величия и силы по принципу «живем плохо, но зато у нас страна огромная», поэтому «идея о том, чтобы отдать какие-либо территории, практически всегда рассматривается большинством как проявление слабости».

Спорный вопрос

Москва и Токио десятилетиями ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения является тема принадлежности Южных Курильских островов, поскольку после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР. Официальный Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Парамушира, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов (Хабомаи). Москва неоднократно говорила о неоспариваемом российском суверенитете над этими территориями.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония Еще 6 фото
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Власти Японии традиционно не поддерживают идеи российских властей о заключении мирного договора без условий. В ходе ноябрьской поездки в Сингапур президент России Владимир Путин встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ. По итогам встречи он констатировал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года. Ключевой момент в ней — судьба острова Шикотан и островов Хабомаи: согласно статье 9 этого документа, они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора.

Путин уточнил, что в самой декларации далеко не все ясно, «тем более что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась». Японская газета Asahi Shimbun сообщила, что Абэ на переговорах с российским визави пообещал в случае передачи российской стороной части Курильских островов не размещать там военные базы США.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил возможность сепаратной сделки об автоматической передаче Японии Курильских островов. Он сослался на горькой опыт экспансии НАТО по итогам распада СССР.

Некоторый рост числа сторонников передачи Курильских островов может быть связан с появлением в России молодого поколения, прокомментировал РБК итоги исследования Левада-центра заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Молодые россияне более глобализированы, склонны к компромиссам и улучшению отношений с миром и менее озабочены вопросами наследия холодной войны и Второй мировой, считает эксперт. Стрельцов предположил, что возросла и образованность людей, которые узнали об обязательствах СССР, изложенных в Декларации 1956 года. Собеседник РБК говорит и о смягчении позиций части японцев, для которых вопрос суверенитета над островами всегда затрагивал национальную гордость и престиж. Кроме того, сближение России и Японии может быть важно для обеих сторон с целью балансирования интересов Китая.

Однако Стрельцов сомневается в достижении компромисса в обозримом будущем: Токио не удовлетворяет передача всего двух островов, а Москва не готова выполнять соглашения от 1956 года в полной мере.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Япония , Курильские острова , мирный договор , Опрос , Левада-центр
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