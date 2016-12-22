CNN узнал о сути показаний Бутиной в рамках сделки со следствием

Бутина намерена рассказать следствию о российском чиновнике, который руководил ее работой в США, и о помогавшем ей гражданине США, выяснил CNN. В четверг в суде пройдет слушание, где Бутина намерена частично признать свою вину

Мария Бутина (Фото: Павел Птицын / AP)

Обвиненная Вашингтоном в работе иноагентом россиянка Мария Бутина в рамках сделки со следствием о частичном признании вины предложит прокуратуре информацию о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в местных политических кругах, и о российском чиновнике, который руководил ее действиями. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, сообщает CNN.

Источник CNN считает, что сотрудничество Бутиной со следствием будет носить ограниченный характер — она расскажет прокуратуре про своего бойфренда Пола Эриксона и о том, как он помогал ей налаживать связи с политическими кругами США, а также предоставит некоторые данные о российском чиновнике, который курировал ее работу.

Бутину, которая находилась в США по студенческой визе, задержали в июле. Правоохранительные органы обвинили ее в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом. Максимальное наказание, которое может грозить ей в случае, если суд признает ее виновной, — десять лет тюрьмы. Бутина отрицала свою вину, российский МИД назвал обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными.

10 декабря защита Бутиной заявила, что она просит провести слушания по вопросу о сделке со следствием в обмен на смягчение приговора и возможную депортацию.

По словам опрошенных CNN экспертов из числа бывших сотрудников американских спецслужб, Бутина вряд ли может рассказать что-то важное о работе их коллег из России, так как не имеет к ним прямого отношения. Однако она может стать источником ценных сведений о том, что известно Москве и как строилась ее работа.

В материалах по делу Бутиной есть указания на некоего помогавшего ей «американца №1» и неназванного российского чиновника, который, как предполагает следствие, руководил действиями россиянки в США. Источники телеканала ABC ранее сообщали, что под именем «американца №1» фигурирует Пол Эриксон — американский консерватор, с которым у Бутиной были личные отношения на протяжении трех лет, а российский чиновник — это Александр Торшин, который до недавнего времени был зампредседателя ЦБ России (до этого Бутина работала помощницей Торшина, занимавшего пост сенатора в Совфеде).

Правозащитник Александр Ионов, который занимается делом Бутиной по просьбе ее отца, ранее объяснял РБК, что в США под сделкой не подразумевается полное признание вины. «Она не признает себя шпионкой, но собирается признать, что в ее действиях могут быть усмотрены нарушения законодательства в части иностранного влияния», — говорил Ионов.

Комментируя дело Бутиной на заседании Совета по правам человека в Москве, президент Владимир Путин заявил, что в российских спецслужбах о работе на них Марии Бутиной ничего не знают.