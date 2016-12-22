Отец Бутиной подтвердил ее намерение пойти на сделку со следствием

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной подтвердил РБК, что его дочь собирается пойти на сделку со следствием, которая включает в себя признание вины в работе иноагентом без соответствующей регистрации

Валерий Бутин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин заявил РБК, что его дочь собирается пойти на сделку со следствием, которая включает в себя признание вины по одному из пунктов обвинения — работе в качестве иноагента без соответствующей регистрации.

«Я час назад с ней говорил, — говорит он. — Она не подтверждала, что пойдет на признание вины, только сказала, что доверяет своим адвокатам и ее удовлетворяет та постановка вопроса, которая будет выражена в сделке со следствием», — сказал он РБК. Он также отметил, что сделка включает в себя признание вины.

«Я не думаю, что решение [о признании вины] принято без давления», — говорит Бутин. Однако, добавляет он, его дочь «никого не оговорит», в том числе себя, и «вину в несовершенных ею правонарушениях не признает».

По словам Бутина, проблемами его дочери занимается МИД, однако он не получает от российского ведомства практически никакой информации, потому что ей не владеют сами дипломаты. ​«Всю информацию знает только адвокат, но ему запрещено судом разглашать», — говорит он.

Намерения Бутиной признать, что она могла нарушить законодательство о работе иноагента в США, подтверждает и правозащитник Александр Ионов. По словам Ионова, он занимается делом россиянки по просьбе ее отца. «В США под сделкой не подразумевается полное признание вины, — говорит Ионов. — Из ста процентов обвинения Мария Бутина собирается признать только 15% — что она не зарегистрировалась как иностранный агент в офисе окружного или федерального прокурора», — говорит он.

«Она не признает себя шпионкой, но собирается признать, что в ее действиях могут быть усмотрены нарушения законодательства в части иностранного влияния», — подчеркивает Ионов.

Россия не оказывает его дочери никакой финансовой поддержки, утверждает Бутин. «Никто адвоката не финансирует. С территории России на эти цели не поступило ничего. Никакой государственной помощи», — отмечает Бутин.

Деньги на адвоката не дает и бывший зампред ЦБ России Александр Торшин, на которого Бутина, предположительно, работала, учась в США. «Я не знаю этого человека. Мне этот человек незнаком, я никогда с ним не контактировал и мне сказать о нем нечего. Как он мог предлагать ей помощь, если я никогда в жизни с ним не разговаривал?» — говорит отец арестованной россиянки. При этом Бутин подчеркнул, что у его дочери «достаточно квалифицированная защита».

11 декабря американский телеканал ABC сообщил, россиянка Мария Бутина намерена признать вину в сговоре с целью работы в США на российского чиновника. Следующее заседание суда по ее делу пройдет 12 декабря. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до пяти лет лишения свободы. Бутину задержали в США июле, ее обвиняют в сговоре с целью стать иностранным агентом без лицензии, реальной работе иноагентом, нарушении законов о лоббировании и «инфильтрации» в американскую политику с целью продвижения интересов России. МИД России считает обвинения сфабрикованными, россиянка ранее не признавала свою вину.

