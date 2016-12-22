Отец Бутиной подтвердил ее намерение пойти на сделку со следствием

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин заявил РБК, что его дочь собирается пойти на сделку со следствием, которая включает в себя признание вины по одному из пунктов обвинения — работе в качестве иноагента без соответствующей регистрации.
«Я час назад с ней говорил, — говорит он. — Она не подтверждала, что пойдет на признание вины, только сказала, что доверяет своим адвокатам и ее удовлетворяет та постановка вопроса, которая будет выражена в сделке со следствием», — сказал он РБК. Он также отметил, что сделка включает в себя признание вины.
«Я не думаю, что решение [о признании вины] принято без давления», — говорит Бутин. Однако, добавляет он, его дочь «никого не оговорит», в том числе себя, и «вину в несовершенных ею правонарушениях не признает».
По словам Бутина, проблемами его дочери занимается МИД, однако он не получает от российского ведомства практически никакой информации, потому что ей не владеют сами дипломаты. «Всю информацию знает только адвокат, но ему запрещено судом разглашать», — говорит он.
Намерения Бутиной признать, что она могла нарушить законодательство о работе иноагента в США, подтверждает и правозащитник Александр Ионов. По словам Ионова, он занимается делом россиянки по просьбе ее отца. «В США под сделкой не подразумевается полное признание вины, — говорит Ионов. — Из ста процентов обвинения Мария Бутина собирается признать только 15% — что она не зарегистрировалась как иностранный агент в офисе окружного или федерального прокурора», — говорит он.
«Она не признает себя шпионкой, но собирается признать, что в ее действиях могут быть усмотрены нарушения законодательства в части иностранного влияния», — подчеркивает Ионов.
Россия не оказывает его дочери никакой финансовой поддержки, утверждает Бутин. «Никто адвоката не финансирует. С территории России на эти цели не поступило ничего. Никакой государственной помощи», — отмечает Бутин.
Деньги на адвоката не дает и бывший зампред ЦБ России Александр Торшин, на которого Бутина, предположительно, работала, учась в США. «Я не знаю этого человека. Мне этот человек незнаком, я никогда с ним не контактировал и мне сказать о нем нечего. Как он мог предлагать ей помощь, если я никогда в жизни с ним не разговаривал?» — говорит отец арестованной россиянки. При этом Бутин подчеркнул, что у его дочери «достаточно квалифицированная защита».
11 декабря американский телеканал ABC сообщил, россиянка Мария Бутина намерена признать вину в сговоре с целью работы в США на российского чиновника. Следующее заседание суда по ее делу пройдет 12 декабря. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до пяти лет лишения свободы. Бутину задержали в США июле, ее обвиняют в сговоре с целью стать иностранным агентом без лицензии, реальной работе иноагентом, нарушении законов о лоббировании и «инфильтрации» в американскую политику с целью продвижения интересов России. МИД России считает обвинения сфабрикованными, россиянка ранее не признавала свою вину.