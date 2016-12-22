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Путин прокомментировал дело Бутиной
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Путин прокомментировал дело Бутиной
Политика, 18:46
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Путин прокомментировал дело Бутиной

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в Москве прокомментировал дело арестованной в США россиянки Марии Бутиной. По словам президента, российским спецслужбам о ней ничего не известно. Трансляция мероприятия велась на сайте СПЧ

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что?» — заявил глава государства.

Он добавил, что после того, как услышал об аресте Бутиной, опросил руководство российских спецслужб. «Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает», — подчеркнул он. По словам Путина, о Бутиной знали только, что «она работала замом у кого-то в Совете Федерации».

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Политика

«Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они еще там придумают и чего ей накрутят на эти 15 лет», — добавил Путин.

Мария Бутина была задержана в США в июле, ее обвинили в работе в качестве российского агента без уведомления американских властей и работе на российского чиновника, который находится под американскими санкциями. МИД России считает обвинения сфабрикованными. ​11 декабря сначала телеканал ABC, а затем и отец Бутиной сообщили о ее готовности пойти на сделку со следствием.

Теги: Владимир Путин , российские спецслужбы
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