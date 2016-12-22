Кремль заявил об отсутствии данных о сделке Бутиной со следствием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о том, что арестованная в США россиянка Мария Бутина готова пойти на сделку со следствием и частично признать себя виновной. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это информация, которую мы также получили через СМИ», — пояснил пресс-секретарь. Он также добавил, что пока в Кремле нет на этот счет официальных данных или сведений от самой Бутиной.

США обвиняют Марию Бутину в работе в качестве российского агента без уведомления американских властей и работе на российского чиновника, который находится под американскими санкциями. В июле россиянка была задержана. МИД России назвал обвинения сфабрикованными. ​

В ночь на 11 декабря телеканал ABC сообщил, что россиянка признала вину в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии. По данным телеканала, Бутина сговорилась с российским чиновником, чтобы действовать в США под его руководством без уведомления генпрокурора страны. О готовности Бутиной сотрудничать со следствием сообщали также Bloomberg и Reuters.