Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной

Свой пост в Банке России покидает Александр Торшин, говорится в сообщении ЦБ. Помощницей Торшина на протяжении четырех лет работала Мария Бутина, арестованная в США по обвинениям в деятельности в качестве иноагента

Александр Торшин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Заместить председателя Банка России Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении регулятора.

«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — информирует ЦБ.

Александр Торшин занимал этот пост с января 2015 года. До этого момента он с января 2001 года был сенатором — в Совфеде он представлял интересы Республики Марий Эл. Торшину 65 лет.

В середине июля в США была арестована 29-летняя Мария Бутина, которая в 2012–2016 годах работала помощницей Торшина. Агентство Reuters сообщало, что она сопровождала его в поездках в США во время встреч с высокопоставленными представителями Федерального резерва (ФРС) и американского Минфина.

Известная в России как создатель общественного движения «Право на оружие», в США она находилась по студенческой визе.

Американский Минюст отмечал, что Бутина в 2015–2017 годах работала на «высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занял руководящий пост в Банке России». По версии прокуратуры, Бутина, которая уехала на учебу в 2016 году, в США налаживала связи с различными чиновниками в интересах Кремля. Ей были предъявлены обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, нарушении законов о лоббировании, а также в «инфильтрации» в американскую политику с целью продвигать интересы России.

В тексте обвинений против россиянки также говорится, что в ноябре 2016 года российский чиновник и Бутина якобы искали возможность организовать торжественный вечер, на котором будут присутствовать влиятельные американские политики. На нем планировалось «установить тайный канал коммуникаций», утверждает Минюст.

И Бутина, и Торшин являются пожизненными членами Американской стрелковой ассоциации (NRA). Бутина выступала организатором серии встреч профильных организаций.

В апреле 2018 года Александр Торшин попал в санкционный список Минфина США.