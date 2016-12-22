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Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием
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Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием
Политика, 20:15
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Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием

Арестованная американским судом по подозрению в связях со спецслужбами россиянка Мария Бутина попросила о слушаниях по вопросу о сделке со следствием, заявила ее защита. Об этом сообщает Reuters

Адвокаты объяснили, что речь идет о возможности признания ею вины. Заседание может пройти в течение этой недели. В конце ноября Bloomberg уже сообщал о намерении Бутиной договориться со следствием и уточнял, что стороны близки к соглашению. В том же месяце россиянка отозвала прошение о снятии с себя обвинений.

Бутину задержали в США в июле по обвинению в связях с российскими спецслужбами и работе на некоего российского чиновника, попавшего под санкции. Кроме того, ее заподозрили в работе иностранным агентом без лицензии. Бутина свою вину не признала, МИД России назвал обвинения сфабрикованными. В начале декабря отец Бутиной заявил, что у нее возникли финансовые трудности и это может помешать оплате услуг адвокатов. Американский суд заменил ее адвоката Роберта Дрисколла на общественного защитника А.Дж.Крамера. Сам Дрисколл однако заявил, что не уходит.

Теги: сделка со следствием
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