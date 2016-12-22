В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА

В Китае вслед за экс-дипломатом пропал второй гражданин Канады, который до исчезновения успел сообщить о своем задержании для допроса. По версии WSJ, пропавший бизнесмен Майкл Спэвор был близким другом Ким Чен Ына

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Представитель Министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе заявил, что власти страны не могут связаться с бизнесменом Майклом Спэвором. Обеспокоенность Оттавы связана с тем, что предприниматель ранее уведомил правительство о том, что китайские спецслужбы задержали его для допроса, сообщает Reuters.

По словам дипломата, Спэвор — глава международной неправительственной организации, штаб-квартира которой расположена в городе Даньдун, на севере Китая. Структура занимается развитием культурных, спортивных и туристических связей с Северной Кореей.

Берубе отметил, что Оттава усердно работает над тем, чтобы определить местонахождение Спэвора и будет находиться в координации с Пекином по этому вопросу.

Reuters, ссылаясь на китайские правительственные СМИ, сообщает, что Спэвора задержали за вмешательство во внутренние дела КНР и нанесение ущерба национальной безопасности.

Как пишет The Wall Street Journal, в 2013 и 2014 годах канадский бизнесмен активно работал над проведением встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим баскетболистом НБА Денисом Родманом. Усилия Спэвора в итоге увенчались успехом: спортсмен и глава Северной Кореи провели несколько встреч. При этом, как отмечает WSJ, предприниматель и сам сблизился с Ким Чен Ыном — они стали близкими друзьями.

​​Бизнесмен Майкл Спэвор пропал спустя сутки после информации об исчезновении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. Его задержали в ходе делового визита в Пекин. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, комментируя задержание экс-дипломата, отметил, что Оттава пока не увязывает это событие с арестом финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере в начале декабря по обвинению в попытке обойти американские санкции против Ирана. Вашингтон настоял на том, чтобы Оттава экстрадировала ее в США. В связи с этим Пекин выразил протест Соединенным Штатам и потребовал аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei.

Во время заседания в Верховном суде провинции Британская Колумбия Мэн ​Ваньчжоу попросила выпустить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья. Суд, выслушав рекомендации врачей и доводы топ-менеджера китайской компании, удовлетворил ее просьбу.