Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,00 65,87 EUR Нал. 76,03 74,87 USD Бирж. 66,38 +0,03 EUR Бирж. 75,53 +0,38 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3456,20 +18,10 IMOEX 2370,35 -1,00% RTSI 1125,78 -0,79% Brent 60,65 -0,49% DJIA 24527,27 +0,64% Nasdaq 7098,31 +0,95%
В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА
Лента новостей
Абрамович с партнерами заинтересовались вложениями в ВСМ Москва — Казань 09:02, Бизнес Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 08:48, Совместный проект Почему акциям фармацевтической компании Biogen предсказали рост 08:29, Quote Посол России в Австрии запросил данные об обвинениях в адрес биатлонистов 08:20, Общество В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным составом 08:10, Общество Торгово-промышленная палата увидела риск для ИТ-компаний из-за нового НДС 08:05, Технологии и медиа В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА 07:42, Политика Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 07:01, РБК и Экспострой на Нахимовском Эксперты подсчитали траты богатых россиян на благотворительность 07:00, Финансы Россияне назвали ответственных за рост стоимости жизни 07:00, Политика На Гавайях упал истребитель ВВС США 06:30, Общество В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 05:59, Общество В Венесуэле умер арестованный экс-министр нефти и бывший глава PDVSA 05:18, Политика СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ 04:49, Финансы ГИБДД заявила о моратории на изменения в правилах дорожного движения 04:27, Общество Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс. 03:45, Экономика Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил 02:55, Общество Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве 02:11, Общество Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии 01:51, Политика Полиция опубликовала фото устроившего стрельбу возле ярмарки в Страсбурге 01:35, Общество Лидер лейбористов счел решение консерваторов по Мэй «ничего не значащим» 00:54, Политика Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста 00:12, Экономика Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве 00:10, Общество Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании 00:10, Политика МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани 12 дек, 23:57, Общество «Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом» 12 дек, 23:55, Бизнес Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем 12 дек, 23:50, Политика Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой 12 дек, 23:17, Политика
В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА
Политика, 07:42
0
В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА
В Китае вслед за экс-дипломатом пропал второй гражданин Канады, который до исчезновения успел сообщить о своем задержании для допроса. По версии WSJ, пропавший бизнесмен Майкл Спэвор был близким другом Ким Чен Ына
Фото: Ng Han Guan / AP

Представитель Министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе заявил, что власти страны не могут связаться с бизнесменом Майклом Спэвором. Обеспокоенность Оттавы связана с тем, что предприниматель ранее уведомил правительство о том, что китайские спецслужбы задержали его для допроса, сообщает Reuters.

По словам дипломата, Спэвор — глава международной неправительственной организации, штаб-квартира которой расположена в городе Даньдун, на севере Китая. Структура занимается развитием культурных, спортивных и туристических связей с Северной Кореей.

В Китае задержали бывшего канадского дипломата
Общество

Берубе отметил, что Оттава усердно работает над тем, чтобы определить местонахождение Спэвора и будет находиться в координации с Пекином по этому вопросу.

Reuters, ссылаясь на китайские правительственные СМИ, сообщает, что Спэвора задержали за вмешательство во внутренние дела КНР и нанесение ущерба национальной безопасности.

Как пишет The Wall Street Journal, в 2013 и 2014 годах канадский бизнесмен активно работал над проведением встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим баскетболистом НБА Денисом Родманом. Усилия Спэвора в итоге увенчались успехом: спортсмен и глава Северной Кореи провели несколько встреч. При этом, как отмечает WSJ, предприниматель и сам сблизился с Ким Чен Ыном — они стали близкими друзьями.

В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei
Общество

​​Бизнесмен Майкл Спэвор пропал спустя сутки после информации об исчезновении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. Его задержали в ходе делового визита в Пекин. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, комментируя задержание экс-дипломата, отметил, что Оттава пока не увязывает это событие с арестом финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере в начале декабря по обвинению в попытке обойти американские санкции против Ирана. Вашингтон настоял на том, чтобы Оттава экстрадировала ее в США. В связи с этим Пекин выразил протест Соединенным Штатам и потребовал аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei.

Во время заседания в Верховном суде провинции Британская Колумбия Мэн ​Ваньчжоу попросила выпустить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья. Суд, выслушав рекомендации врачей и доводы топ-менеджера китайской компании, удовлетворил ее просьбу. 

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Ким Чен Ын , задержание , Китай , бизнесмен , Канада
Главное
Абрамович с партнерами заинтересовались вложениями в ВСМ Москва — Казань Бизнес
Материалы по теме
В Китае задержали бывшего канадского дипломата Общество
Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei под залог Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter