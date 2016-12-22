В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei

В Ванкувере неизвестные попытались проникнуть в дом, принадлежащий супругу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной канадскими властями по подозрению в нарушении санкций США против Ирана.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 декабря. В полиции рассказали, что неизвестные вступили в перепалку с одним из жильцов, после чего они покинули здание. Пока сотрудники правоохранительных органов не смогли задержать подозреваемых в попытке проникнуть в чужое жилище.