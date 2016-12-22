В Китае задержали бывшего канадского дипломата

Власти Китая задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Международную кризисную группу, в которой Ковриг работает в качестве советника по Северо-Восточной Азии.

Отмечается, что Коврига взяли под стражу в понедельник, 10 декабря, во время визита в Пекин. Информацию подтвердил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.

«Мы глубоко обеспокоены. Мы прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности», — заявил министр.

При этом Гудейл отметил, что пока нет указаний на то, что задержание Коврига связано с арестом финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что правительство страны связалось с китайскими чиновниками по поводу задержания бывшего дипломата. ​«Мы занимаемся этим делом, к которому относимся очень серьезно», — сказал он.

Озабоченность задержанием Коврига также высказал замруководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, сообщает Reuters. Он заявил, что Соединенные Штаты призывают Китай «положить конец всем формам произвольного задержания», а также уважать свободу всех людей в соответствии с международными обязательствами Китая в области прав человека.

Финдиректора Hiawei Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 1 декабря по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США подозревают ее в нарушении торговых санкций против Ирана и настаивают на ее экстрадиции. МИД Китая выразил протест американскому послу Терри Брэнстеду. Ваньчжоу попросила освободить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья.