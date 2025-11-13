 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

CBS узнал о представлении Трампу вариантов операции в Венесуэле

CBS: Трампу представили планы возможных операций в Венесуэле с ударами по суше
Обновленные варианты операций в Венесуэле включают также удары по суше, узнал CBS News. При этом окончательное решение еще не принято
Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС
Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС

Высокопоставленные военные чиновники 13 ноября представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, сообщили источники CBS News, знакомые с ходом встреч в Белом доме.

По их словам, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники рассказали Трампу о военных планах на ближайшие дни. Однако, как заявили два собеседника телеканала, окончательное решение еще не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев CBS, а представители Белого дома не ответили на запрос к моменту публикации.

Как рассказали источники телеканала, разведывательное сообщество США участвовало в предоставлении информации для возможных операций. Однако глава нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, отмечает CBS. Госсекретарь Марко Рубио находился на саммите глав МИД стран G7.

Какие именно варианты операций в Венесуэле были представлены Трампу, источники не уточнили.

WSJ узнала о сомнениях Трампа насчет силовой операции против Венесуэлы
Политика
Дональд Трамп

Накануне крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн, присоединившись к восьми другим кораблям Военно-морских сил США в этом регионе. На борту авианосца находится более 4 тыс. военнослужащих, а также эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов, насчитывающие десятки единиц тактической авиации.

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Власти Соединенных Штатов утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Как сообщало издание Miami Herald, администрация Белого дома одобрила удары по военным объектам в Венесуэле. The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы, которые могут быть связаны с наркотрафиком и поэтому атакованы.

В середине октября Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций.

17 октября во время встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским один из журналистов в вопросе Трампу сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил США «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп. После этих слов конференция закончилась.

Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла Дональд Трамп Пит Хегсет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года

