CBS узнал о представлении Трампу вариантов операции в Венесуэле

CBS: Трампу представили планы возможных операций в Венесуэле с ударами по суше

Обновленные варианты операций в Венесуэле включают также удары по суше, узнал CBS News. При этом окончательное решение еще не принято

Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС

Высокопоставленные военные чиновники 13 ноября представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, сообщили источники CBS News, знакомые с ходом встреч в Белом доме.

По их словам, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники рассказали Трампу о военных планах на ближайшие дни. Однако, как заявили два собеседника телеканала, окончательное решение еще не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев CBS, а представители Белого дома не ответили на запрос к моменту публикации.

Как рассказали источники телеканала, разведывательное сообщество США участвовало в предоставлении информации для возможных операций. Однако глава нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, отмечает CBS. Госсекретарь Марко Рубио находился на саммите глав МИД стран G7.

Какие именно варианты операций в Венесуэле были представлены Трампу, источники не уточнили.

Накануне крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн, присоединившись к восьми другим кораблям Военно-морских сил США в этом регионе. На борту авианосца находится более 4 тыс. военнослужащих, а также эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов, насчитывающие десятки единиц тактической авиации.

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Власти Соединенных Штатов утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Как сообщало издание Miami Herald, администрация Белого дома одобрила удары по военным объектам в Венесуэле. The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы, которые могут быть связаны с наркотрафиком и поэтому атакованы.

В середине октября Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций.

17 октября во время встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским один из журналистов в вопросе Трампу сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил США «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп. После этих слов конференция закончилась.