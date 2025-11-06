 Перейти к основному контенту
Политика
0

WSJ узнала о сомнениях Трампа насчет силовой операции против Венесуэлы

WSJ: Трамп пока сомневается относительно военной интервенции США в Венесуэлу
Трамп недавно высказал помощникам свои сомнения относительно силового сценария для отстранения от власти Мадуро, пишет WSJ. Вместе с тем президент США продолжает интересоваться насчет вариантов возможной военной операции
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать варианты возможной военной операции на территории Венесуэлы, но еще не принял окончательного решения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп продолжает интересоваться мнением своих советников относительно силового сценария, что заставляет некоторых из них задуматься о готовности президента отдать приказ о нападении. Однако президент продолжает сомневаться в необходимости использования военной силы, говорят источники.

Сроки принятия решения не установлены, но в качестве возможных вариантов давления на Венесуэлу Трампу были предложены три сценария, пишет WSJ. Они включают в себя ужесточение экономического давления посредством санкций и повышения пошлин для стран-импортеров венесуэльской нефти, усиление поддержки оппозиции вместе с наращиванием военного присутствия в регионе, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.

Некоторые собеседники газеты полагают, что уже предпринятые США шаги по наращиванию присутствия в Карибском регионе могут побудить часть представителей военной элиты Венесуэлы выступить против Мадуро. Однако другие источники считают, что нет необходимости принуждать венесуэльского президента к отставке, если он согласится обуздать наркотрафик, «пообещает провести в Венесуэле честные выборы» и предоставит США больший доступ к нефтяным запасам.

Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу
Политика
Обучение гражданского населения обращению с оружием для защиты страны в случае нападения США, Ла-Гуайра, Венесуэла, 16 октября 2025 года

На примере отношений с Ираном WSJ напоминает, что Трамп уже менял свою позицию в пользу военного вмешательства. Изначально США пытались заключить соглашение о демонтаже иранской ядерной программы, дав Тегерану до двух недель, прежде чем санкционировать удары. Позднее американские бомбардировщики атаковали иранские ядерные объекты, и Трамп назвал эту операцию «впечатляющим военным успехом».

Напряженность в Карибском регионе резко возросла в конце августа после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению Белого дома, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ. Трамп объяснил действия США «войной» с преступными группировками. В начале ноября глава Белого дома заявил, что дни Мадуро у власти «сочтены», но усомнился в возможности войны с Венесуэлой. При этом он дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле. Мадуро призывал США отказаться от военных планов.

Персоны
Милена Костерева
Венесуэла США Дональд Трамп военный переворот Николас Мадуро
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
