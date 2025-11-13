NYT рассказала о дилемме Украины между ошибкой и поражением в Покровске

Киев столкнулся с дилеммой: вывести войска из-под Покровска, чтобы сохранить жизни бойцам, или продолжить бои, рискуя повторить прошлые ошибки и понести большие потери, пишет NYT. В ВСУ считают, что судьба Покровска решена

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинское руководство в ситуации под Покровском сталкивается с дилеммой: отвести войска и признать поражение или продолжать бои, при этом рискуя повторить ошибку — оставить там бойцов дольше, чем необходимо, под угрозой больших потерь. Такие опасения высказывают военные аналитики и некоторые украинские командиры, сообщает The New York Times.

Газета напоминает о критике после утраты ВСУ контроля над Бахмутом (Артемовском) в 2023-м и Авдеевкой в 2024-м, которая касалась того, что руководство своевременно не отдало распоряжение о выводе войск, что привело к потерям среди солдат. «Ранее Украина слишком долго удерживала определенные позиции и города после того, как условия стали неблагоприятными», — заявил в комментарии изданию старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.

NYT приводит два аргумента Киева в пользу продолжения усилий в удержании Покровска: попытка «ослабить» российскую армию в будущих боях и нежелание потерять поддержку США из-за проигрышной позиции.

В материале говорится, что из-за продолжения борьбы за Покровск Украина рискует оказаться втянутой в затяжные городские бои. Командир батальона беспилотников 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Шевчук, который принимает участие в сражениях в Покровске, говорит, что украинская армия плохо приспособлена к городским боям.

По его словам, у Украины не хватает военных для атак, а ВСУ не могут столь же эффективно использовать беспилотники там, где дислоцируются российские войска. Кроме того, Шевчук говорит об уязвимости украинской обороны перед российскими управляемыми бомбами.

«Мне кажется, что судьба этого города уже решена, — сказал он. — Мы должны позаботиться о наших солдатах и вовремя вывести их. Я не вижу ничего плохого или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места».

Приказа об отступлении из расположенного в 7 км от Покровска Мирнограда (Димитрова) бойцы ВСУ не получали, рассказали они NYT. «Резервы работают, командование реагирует, и мы видим, что линия фронта держится», — сказал сержант 38-й бригады морской пехоты Александр Банников.

Однако, отмечает газета, продолжающиеся бои под Покровском показывают проблему дефицита бойцов ВСУ: открылись бреши на других участках фронта, что позволило российской армии продвигаться на других направлениях. Ранее NYT уже писала об этой ситуации, сравнив бои на линии соприкосновения с игрой «ударь крота».

В конце октября глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова. Минобороны России сообщало о пресечении попыток украинских военных под Покровском вырваться из окружения, а также об их сдаче в плен. Также ведомство отчитывалось о продвижении в Покровске.

Киев признает, что ситуация на этом направлении сложная, но отрицает окружение. Главком ВСУ Александр Сырский 10 ноября заявил, что интенсивность боев в районе Покровска снизилась, а логистические пути на этом направлении восстановлены и переориентированы, «оснований для панических настроений нет».

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подчеркнул, что решение о выводе подразделений принимает исключительно военное командование на местах, а бойцов ВСУ «не заставляют умирать ради руин». «Для нас важнее всего наши солдаты», — добавил он.