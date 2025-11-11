 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

FT узнал, что ВСУ часть фронта обороняют только БПЛА из-за нехватки людей

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина сталкивается с ростом числа дезертирств, а предпринятые властями меры по увеличению набора в ВСУ пока не приносят результатов, людей не хватает в том числе в районе Покровска, пишет издание
Фото: Paula Bronstein / Stringer / REUTERS
Фото: Paula Bronstein / Stringer / REUTERS

Украинская армия сталкивается с дефицитом военных и ростом числа дезертирств, из-за чего ей не хватает людей по всей линии фронта, пишет Financial Times (FT).

Каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев, рассказала волонтер Мария Берлинская. Украинский военнослужащий Артем Карякин, принимающий участие в боевых действиях в районе Покровска (Красноармейска), также говорит о нехватке сил на фоне наступления России. «Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет», — отмечает он.

NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции»
Политика
Фото:adelfransoise / Shutterstock

В октябре, по данным украинской прокуратуры, было возбуждено почти 20 тыс. дел об уходе в самоволку или дезертирстве, что является самым высоком месячным показателем в этом году. Как рассказал FT военный чиновник, значительное число мобилизованных дезертирует задолго до прибытия в свои военные части.

Это приводит к тому, что численность сухопутных сил ВСУ не увеличивается, а сокращается, говорит польский аналитик Конрад Музыка из компании Rochan Consulting, отслеживающей ход конфликта. «Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками», — указывает он.

Как отмечает издание, Украина не спешит решать проблему нехватки личного состава путем призыва большего количества мужчин и вместо этого стремится нарастить число добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников. В то же время Киев запустил программу годичного контракта для привлечения в ВСУ освобожденных от призыва мужчин в возрасте от 18 до 24 лет и продлил амнистию для дезертиров, вернувшихся в армию.

Вышеуказанные меры либо не дали ожидаемых результатов, либо еще не начали действовать (в правительстве Украины заявляли, что заключение контрактов будет доступно со следующего года), и существуют опасения, что попытки Киева удержать Покровск, несмотря на ухудшение ситуации, могут привести к повторению ситуации, которая была с другими населенными пунктами, а именно к «хаотичному и кровавому отступлению», пишет FT.

По мнению Музыки, неправильная стратегия в случае с Покровском может повлиять на восприятие ВСУ в украинском обществе. Если люди снова увидят «Бахмут, Авдеевку или Угледар, то у них не будет стимула» идти служить из-за страха попасть в подобную ситуацию.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда (Димитрова). Попытки украинских военных выйти из него отражаются, и они начали сдаваться в плен, рассказывали в Минобороны.

Украинский Генштаб называет ситуацию в районе Покровска для ВСУ «сложной и динамичной», а главком Александр Сырский — «контролируемой». О нехватке солдат в этом районе писали Reuters и The New York Times, один из опрошенных командиров говорил о переброске украинских сил из города на окраину.

FT отмечает, что с призывом отступить из Покровска выступили видные деятели на Украине. Среди них бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега. «Несмотря на официальную браваду, ситуация более чем сложная и неконтролируемая», — отмечал он в начале ноября.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ВСУ Покровск

