Военная операция на Украине⁠,
0

Песков сообщил, что сделает Москва в случае прекращения переговоров

Песков: Россия продолжит военную операцию, раз нет возможности для переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия будет вынуждена продолжать военную операцию на Украине, поскольку Киев не намерен вести переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

При этом, считает Песков, Киеву все равно придется возобновить переговоры, но его позиции уже ослабнут — будут «ухудшаться изо дня в день».

Накануне МИД Украины сообщил, что переговоры с Россией прекратились как минимум до конца года, поскольку они принесли «ограниченные результаты». При этом замглавы ведомства Андрей Кислица заявил, что Киев все же ждет встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Кремль заявил, что Украине «нечем похвастаться» в плане дипломатии
Политика
Дмитрий Песков

Москва в ответ заявила, что приложила все усилия для диалога с Киевом, при этом в ведомстве указали на отсутствие у Украины стремления к миру.

Весной и летом прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, возвращении тел погибших и подготовке документов сторон с условиями урегулирования.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорному процессу. Однако урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», указывал Песков.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Россия Украина переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

