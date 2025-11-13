Песков сообщил, что сделает Москва в случае прекращения переговоров
Россия будет вынуждена продолжать военную операцию на Украине, поскольку Киев не намерен вести переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
При этом, считает Песков, Киеву все равно придется возобновить переговоры, но его позиции уже ослабнут — будут «ухудшаться изо дня в день».
Накануне МИД Украины сообщил, что переговоры с Россией прекратились как минимум до конца года, поскольку они принесли «ограниченные результаты». При этом замглавы ведомства Андрей Кислица заявил, что Киев все же ждет встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Москва в ответ заявила, что приложила все усилия для диалога с Киевом, при этом в ведомстве указали на отсутствие у Украины стремления к миру.
Весной и летом прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, возвращении тел погибших и подготовке документов сторон с условиями урегулирования.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорному процессу. Однако урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», указывал Песков.
