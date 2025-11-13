Кремль заявил, что Украине «нечем похвастаться» в плане дипломатии

Уважение собеседника и умение его слушать — это правила дипломатии и хорошего тона, заявил Песков в ответ на критику замглавы МИД Украины Кислицы в адрес российской делегации

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Участники переговоров должны уважать друг друга и слышать точку зрения собеседников, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», — сказал он (цитата по ТАСС).

Так он прокомментировал критику замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в адрес российской переговорной делегации. Кислица участвовал во встречах 16 мая, 2 июня и 23 июля. Накануне Times опубликовала интервью с дипломатом. Замглавы МИД, в частности, сообщил, что россияне «привезли досье на каждого члена украинской делегации» (эти слова были приведены в косвенной речи). «Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — цитировало Кислицу издание.

Песков предупредил также, что если Украина откажется от диалога, ей все равно придется вести переговоры, «но с гораздо худших позиций».

Кремль прежде не раз говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорному процессу. По словам Пескова, пауза в мирном процессе возникла из-за Украины и европейских стран, которые «всячески раззадоривают» Киев и провоцируют на продолжение боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 13 ноября, что его страна открыта для переговоров с Москвой с целью достижения прекращения огня.