Кремль заявил, что Украине «нечем похвастаться» в плане дипломатии
Участники переговоров должны уважать друг друга и слышать точку зрения собеседников, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», — сказал он (цитата по ТАСС).
Так он прокомментировал критику замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в адрес российской переговорной делегации. Кислица участвовал во встречах 16 мая, 2 июня и 23 июля. Накануне Times опубликовала интервью с дипломатом. Замглавы МИД, в частности, сообщил, что россияне «привезли досье на каждого члена украинской делегации» (эти слова были приведены в косвенной речи). «Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — цитировало Кислицу издание.
Песков предупредил также, что если Украина откажется от диалога, ей все равно придется вести переговоры, «но с гораздо худших позиций».
Кремль прежде не раз говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорному процессу. По словам Пескова, пауза в мирном процессе возникла из-за Украины и европейских стран, которые «всячески раззадоривают» Киев и провоцируют на продолжение боевых действий.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 13 ноября, что его страна открыта для переговоров с Москвой с целью достижения прекращения огня.
