NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Мирный уход СССР из ГДР, а также разрушение вслед за этим местной экономики и раскол между западными и восточными регионами Германии — среди причин, почему жители последних позитивнее относятся к России, пишет NYT

Часть стены в Хётенслебен, разделявшей Западную и Восточную Германию до объединения в 1990 году (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Многие немцы из восточных регионов Германии более положительно относятся к России, чем их соотечественники из западной части страны. Об этом пишет NYT со ссылкой на местных жителей и экспертов.

Восток Германии до сих пор не до конца интегрировался с остальной частью страны, отмечает NYT: в частности, разница в отношении к России там и в западных землях остается «удивительно четкой», пишет газета. Одной из причин издание называет недовольство жителей восточных земель разрывом между регионами, который сохраняется даже спустя 35 лет после воссоединения Германии.

Газета ссылается на опросы общественного мнения, согласно результатам которых жители бывшей ГДР реже поддерживают военную помощь Украине или ее вступление в НАТО. Кроме того, они чаще считают, что Киев должен отказаться от претензий на территории в обмен на мир с Россией. Многие жители восточных немецких земель также считают, что Запад и Украина виноваты в конфликте.

Эксперты, которых опросила NYT, утверждают, что позиция жителей восточных регионов во многом обусловлена событиями, произошедшими после воссоединения Германии, а также связями, которые сложились за годы, пока ГДР находилась под контролем СССР.

Йорг Морре, историк и специалист по германо-советским отношениям, назвал это явление «постсоциалистическим сообществом общей судьбы». По его словам, с годами восприятие людьми событий прошлого смягчалось, тогда как воссоединение с Западом для многих восточных немцев не оправдало надежд.

Другой немецкий историк Зильке Сатюков отметила, что оставление ГДР Советским Союзом в годы, когда он разрушался, усугубило ситуацию в Восточной Германии и разрушило сложившуюся местную экономику. Тот факт, что уход СССР был мирным, также является одним из факторов ностальгии, говорит она.

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что положило начало объединению Германии. После окончания Второй мировой войны страна была разделена на две части — Западную (ФРГ) и Восточную (ГДР). Первая находилась под контролем западных союзников, вторая — под контролем СССР и была частью соцлагеря. Разрушение Берлинской стены стало одним из этапов воссоединения Германии — ФРГ и ГДР формально объединились 3 октября 1990 года. Объединенный Берлин.