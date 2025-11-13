Финский министр заявил, что сотрудничество Китая и России «зашло далеко»

Финский министр обороны заявил, что Пекин активно помогает России и делает это «осознанно». Китай указывал, что не помогает в оборонной сфере ни одной стороне конфликта на Украине и выступает за дипломатическое решение

Антти Хакканен (Фото: Markku Ulander / Imago / Global Look Press)

Китай «осознанно» помогает России. Это увеличивает угрозу безопасности для Европы и бросает вызов НАТО, заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен в интервью AFP (цитата по The Defense Post).

Он заявил, что Россия долго не могла бы вести конфликт, «используя только собственные ресурсы». «Китай делает это вполне осознанно», — заявил министр, добавив, что это «зашло далеко».

Хакканен подчеркнул, что в ответ на это страны Северной Европы активизируют оборонное сотрудничество для противодействия будущим угрозам. В частности, они хотят использовать 250 истребителей для охраны границы с Россией, добавил он. Кроме того, скандинавские страны планируют запустить производство боеприпасов и создать «коридоры военной мобильности» в Северном регионе.

13 ноября представитель китайского МИДа Линь Цзянь заверил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго следил за поставками товаров двойного назначения. Так он прокомментировал выдвинутое требование министров иностранных дел стран G7 к Пекину повысить прозрачность действий.

В начале ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что Китай при желании может быстро прекратить конфликт на Украине. Он также считает, что без Пекина Москва не смогла бы начать боевые действия.

Российские и китайские власти ранее подчеркивали, что двустороннее сотрудничество стран «не нацелено против третьих стран». Кроме того, МИД Китая выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. «Принуждение и давление не решат проблему», — говорили в ведомстве, комментируя призыв повлиять на Москву.

Российские власти подчеркивали, что санкции и другие попытки давления не помешают Москве достичь целей, а также выражали готовность к урегулированию конфликта. Тем не менее в ноябре 2025-го Киев подтвердил приостановку переговоров с Россией. На Украине считают, что диалог стран принес только «ограниченные результаты».