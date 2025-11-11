В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в ходе визита в Китай и переговоров с министром иностранных дел Ван И его задачей было донести до Пекина, что «Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Китай при желании может быстро прекратить конфликт на Украине, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. На прошлой неделе он посетил Пекин и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И.

«Моей главной задачей было донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии», — сказал министр.

Он также выразил мнение, что без Пекина Москва не смогла бы начать боевые действия. По его словам, в ходе переговоров с Ван И 80% времени было посвящено «угрозе, исходящей от России».

«Китай мог бы быстро прекратить эту войну, если бы решил это сделать. Китай всё больше диктует политику России», — сказал Цахкна (цитата по ERR).

МИД Китая выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. «Принуждение и давление не решат проблему», — говорили в ведомстве, комментируя призыв повлиять на Москву. Россия готова к урегулированию конфликта, но с учетом своих интересов, заявляли в Кремле. Санкции западных стран и их помощь Киеву там называли не оказывающими влияния на ход военной операции и достижение ее целей.

Говоря о Европе, Цахкна отметил, что с Венгрией и Словакией нужно вести переговоры отдельно и склонять их к поддержке Украины. Будапешт и Братислава выступают против оказания военной помощи Киеву, а венгерский премьер не хочет вступления Украины в ЕС.

Эстонский министр также поддержал использование замороженных в Европе российских активов для помощи Украине. «Все крупные страны, включая Германию, поддержали эту идею», — указал он. Против инициативы выступает Бельгия, где и хранятся активы России. Москва называла их потенциальное изъятие воровством и пригрозила обратиться в суды.