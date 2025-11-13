 Перейти к основному контенту
Украинские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном

США ввели санкции против двух украинских компаний, сочтя их подставными фирмами иранского агента, занимающегося закупками для иранской госкорпорации HESA, которая производит в том числе дроны Shahed
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Под связанные с Ираном санкции США попали две зарегистрированные на Украине компании, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Речь идет об ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера». По данным OFAC, это подставные компании иранского агента по закупкам Бахрама Табиби, который использовал их для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы ориентации и магнитометры, для иранской государственной авиастроительной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Последняя производит в том числе беспилотники Shahed.

В схеме участвовала и иранская компания Batoul Shafiei, которая «способствовала получению платежей» украинскими компаниями от HESA, а также поставок, предназначенных этому предприятию, от «Экоферы». По информации OFAC, посредником между украинскими организациями и HESA был Сайд Пахлавани Неджад: он содействовал продаже компонентов генераторов переменного тока, двигателей, указателей ориентации, датчиков и другого оборудования.

Всего под санкциями США оказалось 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и с Украины. Минфин объясняет введение ограничений попыткой предотвратить закупки Ираном компонентов для восстановления своей ядерной программы.

США объяснили снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии с участием России
Политика
Фото:Tibor Illyes / EPA / ТАСС

В июне произошла 12-дневная война между Израилем и Ираном. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил решение о начале ударов операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. К конфликту подключились США, нанеся удары по крупнейшим объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Хотя президент США Дональд Трамп заявлял об уничтожении иранской ядерной программы, в Тегеране сообщали о возможности ее возобновить. МАГАТЭ объявило, что не может отследить 400 кг обогащенного до 60% урана. Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что все находится под обломками иранских ядерных объектов.

В июле США ввели крупнейшие за семь лет санкции в отношении Ирана. Трамп допускал их снятие, если Тегеран пойдет на сделку с ограничением ядерной программы. США через Оман передали Ирану предложение о возобновлении переговоров по этому вопросу. Арагчи заявлял, что Тегеран может рассмотреть «разумное, взвешенное и справедливое предложение» Вашингтона для переговоров по ядерной программе, но отказываться от обогащения урана не собирается.

