Минобороны сообщило о контроле над Новоуспеновским в Запорожской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоуспеновское в Запорожской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Новоуспеновское находится в Пологовском районе, на северо-востоке Запорожской области. Примерно в 1 км от него расположено село Новое, о занятии которого Минобороны России сообщало 10 ноября. По состоянию на 2001 год в Новоуспеновском проживали 55 человек.
За минувшие сутки подразделения войск «Восток» также нанесли удары по позициям трех бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области и Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области, добавило Минобороны. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.
