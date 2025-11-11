Минобороны сообщило о контроле над Новоуспеновским в Запорожской области

Новоуспеновское находится примерно в 1 км от села Новое в Запорожской области, о занятии которого Минобороны отчитывалось накануне

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоуспеновское в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Новоуспеновское находится в Пологовском районе, на северо-востоке Запорожской области. Примерно в 1 км от него расположено село Новое, о занятии которого Минобороны России сообщало 10 ноября. По состоянию на 2001 год в Новоуспеновском проживали 55 человек.

За минувшие сутки подразделения войск «Восток» также нанесли удары по позициям трех бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области и Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области, добавило Минобороны. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.

Помимо Нового накануне в ведомстве отчитались о контроле над селом Сладкое в Запорожской области. Эти небольшие населенные пункты связывают Великую Новоселку и Гуляйполе.