Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Новоуспеновским в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Новоуспеновское находится примерно в 1 км от села Новое в Запорожской области, о занятии которого Минобороны отчитывалось накануне
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоуспеновское в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Новоуспеновское находится в Пологовском районе, на северо-востоке Запорожской области. Примерно в 1 км от него расположено село Новое, о занятии которого Минобороны России сообщало 10 ноября. По состоянию на 2001 год в Новоуспеновском проживали 55 человек.

За минувшие сутки подразделения войск «Восток» также нанесли удары по позициям трех бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области и Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области, добавило Минобороны. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.

Минобороны показало кадры взятия Сладкого и Нового в Запорожской области
Политика
Помимо Нового накануне в ведомстве отчитались о контроле над селом Сладкое в Запорожской области. Эти небольшие населенные пункты связывают Великую Новоселку и Гуляйполе.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская область Минобороны Военная операция на Украине

