Минобороны сообщило о трех попытках деблокировать окруженные части ВСУ
Подразделения российской армии сорвали три попытки деблокировать окруженные в Харьковской области части ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной пресс-службой ведомства.
Контратаки предпринимали подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й и 15-й бригад нацгвардии. Они проходили в районах населенных пунктов Моначиновка, Осиново и Нечволодовка в Харьковской области.
Цель ударов — попытка разорвать кольцо окружения частей ВСУ и прорыв к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы.
10 ноября ведомство также отчиталось об отражении в районе Гришино ДНР семи атак украинских военных, попытавшихся деблокировать окруженную группировку ВСУ.
Там же были сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка Украины вырваться из котла в северном и северо-западном направлениях.
