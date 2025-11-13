 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о трех попытках деблокировать окруженные части ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Подразделения российской армии сорвали три попытки деблокировать окруженные в Харьковской области части ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной пресс-службой ведомства.

Контратаки предпринимали подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й и 15-й бригад нацгвардии. Они проходили в районах населенных пунктов Моначиновка, Осиново и Нечволодовка в Харьковской области.

Цель ударов — попытка разорвать кольцо окружения частей ВСУ и прорыв к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы.

Минобороны сообщило об ударах по связанной с ВСУ энергетике и транспорту
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

10 ноября ведомство также отчиталось об отражении в районе Гришино ДНР семи атак украинских военных, попытавшихся деблокировать окруженную группировку ВСУ.

Там же были сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка Украины вырваться из котла в северном и северо-западном направлениях.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Александра Озерова
Минобороны ВСУ Украина Харьковская область

