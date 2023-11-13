ХАМАС запросил пятидневное перемирие в обмен на свободу женщин и детей

ХАМАС после заявлений Израиля об утрате движением контроля над севером Газы запросил пятидневное перемирие для обмена: освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем в обмен на 50-70 заложников ХАМАС

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Представитель «Бригад Аль-Кассам», военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС, Абу Убейда заявил, что Катар работает над обеспечением обмена между группировкой и Израилем, который будет включать освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем в обмен на 50-70 заложников — всех женщин и детей, передает Al Jazeera.

В рамках обмена ХАМАС запросил пятидневное перемирие. Оно включает прекращение огня и разрешение на доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа.

По словам Абу Убейды, Израиль просил у ХАМАС освободить 100 женщин и детей, однако встречное предложение группировки касается меньшего числа заложников. «Но враг все еще медлит в отношении этого предложения», — сказал представитель бригад «Аль-Кассама».

«Мечты сионистских военных лидеров о том, чтобы уничтожить наше сопротивление, являются попыткой избежать сокрушительного поражения», — добавил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером Газы. «Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — сказал он.

Пресс-служба армии обороны Израиля также сообщила, что ЦАХАЛ фактически ликвидировала военные структуры ХАМАС на севере сектора Газа. В соцсетях появился снимок, на котором бойцы подразделения израильской армии «Голани» стоят в здании правительства в Газе после его захвата с израильскими флагами.

В свою очередь «Бригады Аль-Кассама» 13 ноября сообщали об обстреле 12 израильских военных машин, что привело к их «полному или частичному разрушению». Четыре автомобили обстреляли на северо-западе Газы, говорилось в коммюнике.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка напала на страну. По данным изральских властей, в халожниках у ХАМАС находятся 239 человек.

В конце октября израильские силы вошли в сектор Газа, а в начале ноября окружили крупнейший город региона Газу и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части.

7 ноября генерал ЦАХАЛ Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы. На следующий день пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора.