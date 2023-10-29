В Карачаево-Черкесии задержали участников митинга в поддержку Палестины
Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного митинга в Черкесске, сообщает управление МВД по республике. По данным «РИА Новости», речь идет об акции в поддержку Палестины.
По оценке полиции, акция собрала 80 человек. 34 человека были задержаны.
«В отношении них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)... Нарушения общественного порядка и безопасности не допущено», — говорится в сообщении.
По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
Материал дополняется.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности