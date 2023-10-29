В Карачаево-Черкесии задержали участников митинга в поддержку Палестины

Фото: МВД России по Карачаево-Черкесской Республике

Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного митинга в Черкесске, сообщает управление МВД по республике. По данным «РИА Новости», речь идет об акции в поддержку Палестины.

По оценке полиции, акция собрала 80 человек. 34 человека были задержаны.

«В отношении них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)... Нарушения общественного порядка и безопасности не допущено», — говорится в сообщении.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

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