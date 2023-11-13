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Беглый молдавский бизнесмен Илан Шор вернулся в Израиль

Беглый молдавский бизнесмен, основатель партии «Шор» Илан Шор вернулся в Израиль
В Молдавии против Илана Шора завели несколько уголовных дел. Бизнесмен в последние годы живет в Израиле, Кишинев просил о его экстрадиции. На прошлой неделе, по данным СМИ, Шор вылетел в Стамбул, а оттуда — в Москву
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Беглый молдавский бизнесмен и основатель запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор вернулся в Израиль после того, как несколько дней назад вылетел из страны на частном самолете в неизвестном властям направлении. Об этом телеканалу Moldova 1 сообщил глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю.

«9 ноября, в 21:34, Шор вернулся в Израиль, однако власти не уточнили, откуда он прибыл. У нас есть только подтверждение того, что он приземлился в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион», — сказал Центю.

Шор в 2019 году бежал из Молдавии и в последние годы жил в Израиле. На родине против бизнесмена завели несколько уголовных дел. Кишинев несколько раз просил Тель-Авив об экстрадиции Шора, а в сентябре направил дополнительный запрос, передавал канал TV8. В середине октября молдавский президент Майя Санду говорила, что Кишинев надеется на выдачу Шора. У Израиля нет договора об экстрадиции с Молдавией, юридически он не обязан выдавать бизнесмена с двойным гражданством.

8 ноября издание Jurnal со ссылкой на источники сообщило, что Шор на борту частного самолета вылетел из Израиля и приземлился в Стамбуле, откуда направился в Москву. Туда же собирался прилететь экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон, которого обвиняют в коррупции и госизмене. Источники издания утверждали, что самолет принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу, его представитель назвал эти данные ложными.

Илан Шор — основатель пророссийской партии «Шор», которую суд Молдавии признал незаконной, и муж певицы Жасмин. В апреле на родине его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении примерно $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Бизнесмен назвал решение суда политическим и пообещал обжаловать приговор. По делу также проходит экс-депутат и один из богатейших бизнесменов страны Владимир Плахотнюк, которого обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.

Шор находится под санкциями Евросоюза, в Брюсселе бизнесмена обвинили в незаконном финансировании политических партий и подстрекательстве к насилию. Он посчитал ограничительные меры местью за требования прекратить интеграцию Молдавии в Евросоюз.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илан Шор Молдавия Израиль
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