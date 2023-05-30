Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 17:00
Небензя пообещал жесткий ответ на атаки на Запорожскую АЭС Политика, 23:22
Би-би-си узнал о госпитализации отстраненного из-за «Троицы» протоиерея Общество, 23:17
Игорь Чайка и Илан Шор прокомментировали введенные против них санкций ЕС Политика, 22:56
Гросси после слов «удача может отвернуться» предложил план по ЗАЭС Политика, 22:37
Число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 Общество, 22:26
Как выглядит пункт размещения белгородских переселенцев после обстрела Политика, 22:20
В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами Украины Политика, 22:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Блинкен анонсировал новые ограничения против России Политика, 22:08
Один человек погиб при обстреле пункта отселенных в Белгородской области Политика, 22:00
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:51
Даниил Медведев пожаловался, что «наелся грунта» на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:44
Губернатор рассказал о «спецоперации» с телескопом из Германии Технологии и медиа, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Атака дронов на Москву. Что известно на данный момент Политика, 21:07

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Война санкций ,  
0 

Игорь Чайка и Илан Шор прокомментировали введенные против них санкций ЕС

Игорь Чайка: мне глубоко плевать на санкции ЕС
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Российский бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор прокомментировали решение Евросоюза ввести против них санкции за дестабилизацию Молдавии.

Шор в разговоре с РБК заявил, что ему «не страшны санкции», потому что он руководствуется только интересами молдавских граждан. Решение ЕС ввести в отношении него ограничения он рассматривает как месть Брюсселя за требования политика прекратить интеграцию Молдавии в Евросоюз.

«Евросоюзу страшно, ведь я говорю правду. Интеграция в Евросоюз сегодня уже привела к нам в дом цены на газ в 30 леев (€1,7), цены на электроэнергию сумасшедшие, сумасшедшую инфляцию. Фактически сегодня стремление в Евросоюз обнищало граждан Республики Молдова — выкачало деньги из карманов людей», — сказал Шор.

Чайка в комментарии, опубликованном в телеграм-канале главы Россотрудничества Евгения Примакова, заявил, что ему «глубоко плевать на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС», которые ввели против него «свои смешные санкции». Бизнесмен подчеркнул, что вместе со своей командой несколько лет реализует в Молдавии многочисленные гуманитарные и образовательные проекты. «Жизнь многих граждан Молдовы мы сделали чуть лучше, а многим спасли жизни», — отметил он, пообещав продолжить помогать «братскому молдавскому народу».

Власти Молдавии Чайка назвал «кучкой русофобов», которые «временно захватили власть» в республике и «пытаются стереть из памяти братского для России молдавского народа общие страницы истории».

В Евросоюзе объяснили введение санкций против Чайки тем, что он «играл роль российского «кошелька», направляя деньги в активы ФСБ в Республике Молдова, чтобы поставить страну под контроль Кремля». Шора, который с 2019 года проживает в Израиле (в Молдавии ему грозит 15 лет тюрьмы по делу о выводе из трех банков $1 млрд), в Брюсселе обвинили в незаконном финансировании политических партий и подстрекательстве к насилию. После введения санкций обоим запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены.

Читайте на РБК Pro
Что влияет на курс рубля и сколько будет стоить доллар летом
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Теги
Илан Шор Игорь Чайка санкции Евросоюз Молдавия новости

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Лидера молдавской партии «Шор» приговорили к 15 годам
Политика
Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление
Бизнес
США ввели санкции против Игоря Чайки, Плахотнюка и Жасмин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter