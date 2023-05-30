Игорь Чайка и Илан Шор прокомментировали введенные против них санкций ЕС

Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Российский бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор прокомментировали решение Евросоюза ввести против них санкции за дестабилизацию Молдавии.

Шор в разговоре с РБК заявил, что ему «не страшны санкции», потому что он руководствуется только интересами молдавских граждан. Решение ЕС ввести в отношении него ограничения он рассматривает как месть Брюсселя за требования политика прекратить интеграцию Молдавии в Евросоюз.

«Евросоюзу страшно, ведь я говорю правду. Интеграция в Евросоюз сегодня уже привела к нам в дом цены на газ в 30 леев (€1,7), цены на электроэнергию сумасшедшие, сумасшедшую инфляцию. Фактически сегодня стремление в Евросоюз обнищало граждан Республики Молдова — выкачало деньги из карманов людей», — сказал Шор.

Чайка в комментарии, опубликованном в телеграм-канале главы Россотрудничества Евгения Примакова, заявил, что ему «глубоко плевать на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС», которые ввели против него «свои смешные санкции». Бизнесмен подчеркнул, что вместе со своей командой несколько лет реализует в Молдавии многочисленные гуманитарные и образовательные проекты. «Жизнь многих граждан Молдовы мы сделали чуть лучше, а многим спасли жизни», — отметил он, пообещав продолжить помогать «братскому молдавскому народу».

Власти Молдавии Чайка назвал «кучкой русофобов», которые «временно захватили власть» в республике и «пытаются стереть из памяти братского для России молдавского народа общие страницы истории».

В Евросоюзе объяснили введение санкций против Чайки тем, что он «играл роль российского «кошелька», направляя деньги в активы ФСБ в Республике Молдова, чтобы поставить страну под контроль Кремля». Шора, который с 2019 года проживает в Израиле (в Молдавии ему грозит 15 лет тюрьмы по делу о выводе из трех банков $1 млрд), в Брюсселе обвинили в незаконном финансировании политических партий и подстрекательстве к насилию. После введения санкций обоим запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены.