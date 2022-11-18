Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста

Игорь Додон (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Бывший президент Молдавии Игорь Додон решением Верховного суда страны освобожден из-под домашнего ареста, передает ZGD. Решение вступит в силу в воскресенье, 20 ноября.

Политику изменили меру пресечения — ему запретили выезжать из страны.

Додона задержали в мае. В июне ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий «в интересах ОПГ» в рамках уголовного дела компании «Энергоком». Речь идет о времени, когда Додон занимал пост министра экономики. Додон был президентом с 2016 по 2020 год, посты в правительстве он занимал с 2006 по 2009 год.

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