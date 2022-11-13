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Военная операция на Украине ,  
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Посольство опровергло пошив одежды в КНДР для российских военных

Посольство России назвало фейком информацию о пошиве одежды для российских военных в КНДР
В посольстве России автору статьи про пошив одежды для российских военных в Северной Корее посоветовали «попробовать себя в роли писателя-фантаста» и попросили присылать «побольше таких смешных историй»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Посольство России в Северной Корее назвало фейком информацию о пошиве в КНДР одежды и обуви для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Ответ на запрос издания Radio Free Asia (RFA) опубликован на странице дипломатического представительства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы хотели бы подчеркнуть, что никакие военные боеприпасы, обмундирование или любые другие предметы не закупаются и не планируются к закупке Россией у КНДР», — заявили в посольстве.

Там посоветовали автору материала RFA «попробовать себя в роли писателя-фантаста» и попросили присылать «побольше таких смешных историй».

В материале RFA (издание финансируется за счет гранта правительства США) со ссылкой на источники утверждалось, что по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и предприятия в других частях КНДР производят зимнюю одежду, нижнее белье и обувь для российских военных из сырья, поставленного из России.

Российское посольство в Северной Корее указало, что издание обратилось к ним за комментарием, дипломаты направили ответ, но в заметке на сайте он так и не появился.

МИД России ранее называл ложью «от начала и до конца» заявления администрации США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сочла это еще одним примером «фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России».

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Информацию о поставка также опровергли в Северной Корее. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — сказали в Министерстве национальной обороны КНДР.

В июле КНДР стала одной из немногих стран, которые признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Северная Корея проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых они были включены в состав России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Северная Корея КНДР пошив одежды посольство России фейк Военная операция на Украине
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