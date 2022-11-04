Reuters узнал о просьбе США к России и КНР отговорить КНДР от ядерных испытаний

Reuters узнал о просьбе США к России отговорить КНДР от ядерных испытаний

США хотели бы, чтобы Россия и Китай повлияли на КНДР и разубедили ее проводить ядерные испытания, заявил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Вашингтон считает, что у Пекина и Москвы есть рычаги воздействия, которые помогут убедить Северную Корею отказаться от испытания ядерного оружия.

«Китай и Россия уже давно являются противниками ядерной программы КНДР», — сказал собеседник агентства. «Мы верим и, конечно же, ждем, что они будут использовать имеющееся у них влияние, чтобы попытаться заставить КНДР не проводить ядерные испытания», — отметил он.

При этом чиновник не смог сказать, когда Пхеньян может провести такие испытания. Соединенные Штаты с мая заявляли, что Северная Корея готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.

«Мы считаем, что они могут это сделать», — сказал он.

Пхеньян, возможно, отложил возобновление ядерных испытаний из-за выборов в Китае и вспышки COVID-19 в Северной Корее.

Накануне Соединенные Штаты обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести в пятницу заседание по Северной Корее, после того как Пхеньян запустил несколько ракет, в том числе, возможно, межконтинентальную баллистическую ракету.

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