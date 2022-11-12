Демократам осталось получить одно место для контроля над сенатом США

Демократам осталось получить одно место для контроля над сенатом, республиканцам — два из-за голоса вице-президента Камалы Харрис. Ключевая гонка развернулась в штате Невада

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Республиканская и Демократическая партия США на промежуточных выборах заняли по 49 мест в сенате, для контроля над верхней палатой конгресса демократам необходимо контролировать 50 мест, подсчет голосов продолжается, передает CNN.

Республиканцам необходимо получить два кресла конгрессменов и занять 51 место из-за голоса вице-президента, демократ Камалы Харрис.

Как пишут CNN и Fox News, Демократическая партия получила 49-е место после победы демократа от Аризоны Майкла Келлиа, он одержал победу над республиканцем Блейком Мастерсом, которого поддерживал Дональд Трамп.

Ключевой гонкой является подсчет в штате Невада, отмечает CNN, у демократа Кэтрин Кортес Масто и республиканца, бывшего генерального прокурора штата Адама Лаксальта, равное число отданных за них голосов — по 48,5%.

На выборах в палату представителей Демократическая партию получает к этому моменту 203 места, Республиканская — 211, для большинства необходимо занять 218 мест.

Инфляция и экономика стали ключевыми вопросами, которые тревожили американских избирателей, пишет CNN со ссылкой на исследование Edison Research, основанное на экзитполах. Семь из десяти опрошенных выразил неудовлетворение состоянием дел в стране, а треть респондентом не просто не удовлетворена, а испытывает злость. К тому же, шесть из десяти избирателей назвали экономику США слабой — это контрастирует с результатами экзитполоов 2018 года, когда семь из десяти опрошенных, напротив, верил в национальную экономику. Главной проблемой треть американцев назвали инфляцию.

Более двух третей избирателей не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Среди сторонников республиканцев против выдвижения действующего президента на выборах 2024 года выступают девять из десяти, а среди сторонников демократов — шесть из десяти.



