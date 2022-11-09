Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя

Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя

Экс-президент США Дональд Трамп счел итоги промежуточных выборов большой победой для себя. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей точки зрения это была очень большая победа», — отметил он (цитата по Reuters).

В штате Огайо место в сенате получил поддержанный Трампом писатель Джей Ди Вэнс, автор Hillbilly Elegy, сохранив его за республиканцами. Однако ведущий «Шоу доктора Оза» Мехмет Оз проиграл выборы в сенат в штате Пенсильвания, а сенатор-республиканец Дуг Мастриано, пытавшийся отменить итоги выборов 2020 года, уступил демократу Джошу Шапиро в борьбе за пост губернатора Пенсильвании.

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