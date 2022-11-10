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Выборы в США ,  
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Байден не увидел вмешательства в выборы в конгресс США

Президент Байден: вмешательства в выборы в сенат и палату представителей США не было
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса США прошли, похоже, без какого-либо вмешательства вообще, заявил президент Джо Байден во время своего выступления на пресс-конференции. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«И сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники и члены избирательных комиссий — они сделали свою работу и выполнили свой долг, и, по-видимому, вообще без особого вмешательства, похоже, без какого-либо вмешательства», — сказал Байден.

На прошедших выборах американцы полностью переизбирали членов нижней палаты конгресса — палаты представителей  и частично членов верхней палаты — сената. Ранее конгресс контролировала Демократическая партия, членом которой является Байден.

Согласно последним данным, которые приводит CNN, из 435 мест в палате представителей демократы получают 191, республиканцы — 209. Чтобы получить большинство, одной из партий нужно иметь 218 мест.

В состав нового конгресса войдут 48 демократов (36 не избирались) и 49 республиканцев (29 не избирались). Всего в палате сто мест. Также право голоса имеет вице-президент Камала Харрис — она тоже демократ.

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По прогнозам NBC, контроль над нижней палатой получат республиканцы с 219 местами. Судьба сената пока остается неясной.

Байден в своем выступлении заявил, что готов к работе с республиканцами. «Я думаю, американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной», — отметил глава государства.

Экс-президент США Дональд Трамп, представляющий республиканцев, назвал результаты выборов «разочаровывающими», но одновременно и большой победой.

Представитель МИД России Мария Захарова сочла, что предварительные результаты выборов в американский конгресс показали, что страна «серьезно расколота». Москва не ожидает изменения политики США после выборов, отметила она.

Теги
Джо Байден Конгресс США Выборы вмешательство в выборы
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