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Выборы в конгресс США. Главное

В США проходят промежуточные выборы в конгресс. Расклады, ход голосования, предварительные результаты — в материале РБК
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ход голосования

  • Голосование на промежуточных выборах в США подходит к концу. Первыми избирательные участки закрываются в штатах Индиана и Кентукки. Последними закроются участки на Гавайях и в Аляске (в 9:00 мск).

  • Республиканцы ожидаемо выигрывают промежуточные выборы в США, получая большинство в палате представителей. Демократы предварительно занимают 216 кресел против 219 у республиканцев, при том, что для большинства нужно 218, показывают данные NBC.

  • Экс-президент Дональд Трамп несмотря на это уже призвал сторонников начать протестовать. Он заявил, что многие избиратели не могут проголосовать, так в избирательных комиссиях утверждают, что те уже отдали свой голос. Местные власти отвергли обвинения Трампа.
  • Большинство избирателей негативно восприняли бы второй срок Джо Байдена на посту президента, следует из данных экзит-поллов.
  • Первые участки для голосования открылись утром 8 ноября в Вермонте, который находится на северо-востоке страны. Однако особенность избирательной системы в США заключается в том, что проголосовать можно и досрочно. В одних штатах это можно было сделать на избирательных участках, в других — отправить бюллетень по почте, в третьих действует смешанная система. Например, президент США Джо Байден проголосовал еще 30 октября на участке в городе Уилмингтон (штат Делавэр).
  • Время голосования на избирательных участках отличается в разных штатах. Если в Вермонте участки открываются в 5 утра, то, например, в Небраске — в 8 утра, а в Теннесси и вовсе время открытия участков зависит от каждого конкретного округа. Аналогично нет единого для всех регионов времени закрытия участков.
  • Как сообщает The Washington Post, досрочно проголосовать успели более 44 млн избирателей. В связи с такой активностью городская избирательная комиссия Филадельфии непосредственно в день голосования установила процедуру дополнительной проверки, чтобы один и тот же избиратель не мог проголосовать дважды. По мнению аналитиков, это замедлит и без того сложный подсчет итоговых результатов.

  • Президент Джо Байден в день выборов решил отказаться от публичных материалов, ограничившись одним интервью на радио, в котором рассказал о том, как много его администрация сделала для поддержки афроамериканцев. Дональд Трамп в свою очередь с утра сходил на избирательный участок во Флориде, публично поддержал кандидата в губернаторы штата от Республиканской партии Рона де Сантиса, а также предсказал «великолепную ночь подсчета голосов» для республиканцев.

Кого выбирают

  • Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей. Всего в ней 435 человек. Число конгрессменов от каждого штата разнится в зависимости от количества округов. Например, Калифорнию представляют 53 человека, а Аляску только один.
  • Состав cената по итогам выборов сменится частично. Из 100 человек переизбрать предстоит 35.

Предвыборные расклады

  • Последние два года Демократическая партия контролировала обе палаты конгресса. В палате представителей у нее было 222 конгрессмена (для получения большинства нужно 218 мандатов). В сенате было равенство (50 на 50), но у демократов было преимущество, поскольку при таком раскладе решающим был голос вице-президента Камалы Харрис.
  • Обе стороны признают, что удержать палату представителей демократам вряд ли удастся. The New York Times со ссылкой на опрос Siena College от 17 октября писала, что 49% американцев готовы отдать голос за республиканцев, в то время как демократов поддерживают 45% опрошенных. CNN 3 ноября предположила, что республиканцы точно получат 216 мест, а демократы 199. За остальные места развернется борьба, в которой у республиканцев шансов чуть больше.
  • Fox News указывает на исторический опыт: в среднем пропрезидентская партия после двух лет после выборов главы государства теряла на промежуточном голосовании порядка 29 мест в палате представителей.
  • В сенате демократам надо удержать 12 мест для сохранения паритета, а республиканцам — 29. Однако, как считают аналитики CNN, сложнее ситуация именно у демократов, которым придется отстаивать не традиционно лояльные штаты, а регионы, в которых два года назад Джо Байден получил лишь незначительное преимущество. Речь идет о Неваде, Аризоне, Джорджии, Висконсине, Пенсильвании и Нью-Гэмпшире.

Основные темы избирательной кампании

  • Fox News отмечает, что основная тема избирательной кампании периодически менялась. Демократы летом попытались консолидировать своих сторонников вокруг недовольства решением Верховного суда, отказавшегося считать аборты конституционным правом американцев. Однако основными темами избирательной кампании все же стали инфляция, рост цен на энергоносители, а также рост преступности. Так, например, республиканцы обвиняли оппонентов в том, что именно излишнее давление на полицию и сокращение ее финансирования на пике популярности движения Black Lives Matter привели к взлету уличной преступности в крупных городах.
  • Тема внешней политики и роль США в конфликте на Украине не была в центре избирательной кампании. Демократы пытались сыграть на теме угрозы американским свободам, обвиняя республиканцев в излишнем радикализме. Конгрессмен Джеймс Клайберн в начале ноября и вовсе заявил, что США стоят перед угрозой становления нацизма в случае успеха оппонентов.

Чем грозит Байдену потеря конгресса

Наличие республиканского конгресса затруднит выполнение обещанных Байденом преобразований и может сказаться на перспективах демократов на следующих президентских выборах. Помимо этого, республиканцы получат возможность прекратить работу «комитета 6 января», который расследует причастность экс-президента США Дональда Трампа к попытке захвата Капитолия, а также инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего президента.

Как скажутся итоги выборов на отношениях США и России

Большинство экспертов считает, что исход выборов в конгресс не повлияет на нынешнее состояние российско-американских отношений. С критикой Владимира Путина в нынешнем конгрессе выступают как демократы, так и республиканцы. Помимо этого, большинство действующих конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии голосовали за пакеты военной помощи Украине.
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Артем Филипенок Артем Филипенок
Конгресс США Выборы Республиканская партия Демократическая партия США палата представителей США Дональд Трамп Джо Байден
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