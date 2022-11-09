Выборы в конгресс США. Главное

Голосование на промежуточных выборах в США подходит к концу. Первыми избирательные участки закрываются в штатах Индиана и Кентукки. Последними закроются участки на Гавайях и в Аляске (в 9:00 мск).

Республиканцы ожидаемо выигрывают промежуточные выборы в США, получая большинство в палате представителей. Демократы предварительно занимают 216 кресел против 219 у республиканцев, при том, что для большинства нужно 218, показывают данные NBC.

Президент Джо Байден в день выборов решил отказаться от публичных материалов, ограничившись одним интервью на радио, в котором рассказал о том, как много его администрация сделала для поддержки афроамериканцев. Дональд Трамп в свою очередь с утра сходил на избирательный участок во Флориде, публично поддержал кандидата в губернаторы штата от Республиканской партии Рона де Сантиса, а также предсказал «великолепную ночь подсчета голосов» для республиканцев.