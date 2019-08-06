Интервью Игоря Коломойского РБК. Главное

Как Зеленский придумал идти в президенты

«Это ему [Зеленскому] пришло в голову. Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 году, значит, это был 2013–2014 год. <...> Богдан рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны он сказал Зеленскому, мол, «давай уже в президенты». Но я подозреваю, что у него уже были свои планы. Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в освободившемся 27-м одномандатном округе. Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов. [Впервые обсуждали выборы] в 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, мы об этом вплотную говорили. <...> Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом. Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В итоге красиво получилось».

О спонсорстве кампании Зеленского

«[Личных вложений Коломойского] не потребовалось. У него [Зеленского] был контракт с каналом «1+1», тем и помогал. <...> Поверьте мне, я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От $10 млн до $20 млн. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено».

Об итогах президентства Порошенко

«С основной задачей он справился — спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию <...>. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами».

С кем из российских бизнесменов поддерживает отношения

«Это для бизнесменов опасно, поэтому я не скажу. Зачем людям неприятности? Но я ни с кем не поссорился <...> [Бизнеса в России у Коломойского] нет. <...> России — никаких бизнесов. Это из принципиальных соображений <...> Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100% Россия для меня закрыта».

О потерянном в Крыму имуществе

«Иски, о которых я слышал, — под $2 млрд. Но не мои, разных юридических лиц, которых где-то правильно связывают со мной, где-то беспочвенно. Но я понимаю тех, кто судится в Гааге. У меня, кстати, и на оккупированных территориях [территории непризнанных республик Донбасса] есть ферросплавный завод в городе Стаханов. Он стоит. Много раз приходили с идеями его запустить, дать сырье. Мы сказали, что мы коллаборационизмом не занимаемся».

О войне в Донбассе

«Это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели <...> Украина — единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе <...> Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю».

О Бойко и Медведчуке

«Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью Уголовного кодекса».

О российском газе

«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть о ней. Вы лишили нас половины ВВП своими военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы».

При какой ситуации Крым вернется Украине

«Когда России надоест страдать от санкций... Честно говоря, я не верю в смену власти у вас… Во всяком случае в обозримом будущем. Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался. Не стоит брать какие-то вещи, если ты заранее не продумал, как их отдать обратно. Крым был для России как отравленная пешка в шахматах».

О сравнении с Березовским

«Я считаю, что это примитивное и некорректное сравнение. Как только Березовский подумал о том, что он может как-то управлять президентом Российской Федерации, это был конец для него сразу же. Украина более компактная, демократическая и свободная страна. Поэтому здесь могут проходить какие-то процессы, на которые ты влияешь, но опять же, демократия на то и демократия».

О том, кто станет премьер-министром

«В фаворитах гонки — [экономист, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины»] Юрий Витренко и [гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам] Алексей Гончарук».

Об избрании Зеленского

«Я кайфую».