Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе не был «никем инспирирован», уверен бизнесмен. Наличие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР российских военных Коломойский назвал «нормальным явлением»

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, конфликт на востоке Украины не был «никем инспирирован», в том числе «никакой Россией». Такую точку зрения он выразил в интервью украинскому журналу «Новое время».

Происходящее в Донбассе предприниматель назвал «внутренним гражданским конфликтом», который «готовился 20 лет, минимум с 2004 года». Российские военные и военная техника, которые присутствуют в регионе, на развитие ситуации, полагает Коломойский, не влияют.

«Она [российская техника] и сейчас там есть и будет, пока будет конфликт», — заверил бизнесмен. Это он назвал «реалиями из жизни». У киевских силовиков, напомнил он, есть американская техника. «И что с этого?» — задался вопросом Коломойский.

Помощь украинским властям со стороны Вашингтона он объяснил тем, что «Америке выгодно держать санкции против России». Таким образом, технику США предоставили, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», уверен бизнесмен.