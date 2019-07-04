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Украинский кризис ,  
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Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе
Конфликт в Донбассе не был «никем инспирирован», уверен бизнесмен. Наличие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР российских военных Коломойский назвал «нормальным явлением»
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, конфликт на востоке Украины не был «никем инспирирован», в том числе «никакой Россией». Такую точку зрения он выразил в интервью украинскому журналу «Новое время».

Происходящее в Донбассе предприниматель назвал «внутренним гражданским конфликтом», который «готовился 20 лет, минимум с 2004 года». Российские военные и военная техника, которые присутствуют в регионе, на развитие ситуации, полагает Коломойский, не влияют.

«Она [российская техника] и сейчас там есть и будет, пока будет конфликт», — заверил бизнесмен. Это он назвал «реалиями из жизни». У киевских силовиков, напомнил он, есть американская техника. «И что с этого?» — задался вопросом Коломойский.

Помощь украинским властям со стороны Вашингтона он объяснил тем, что «Америке выгодно держать санкции против России». Таким образом, технику США предоставили, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», уверен бизнесмен.

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Также фактом предприниматель назвал то, что на востоке Украины присутствуют российские военные. «Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то», — добавил Коломойский, пояснив, что в «офицерском составе» армий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), по его данным, «100% много российских военнослужащих, которые поехали в «отпуск» или в «командировку».

«И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление», — сказал Коломойский.

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На Украину, по его данным, люди приехали «выполнять интернациональный долг» также из Западной Европы и США. О чем именно идет речь в данном случае, Коломойский не уточнил.

Внутренним украинским конфликтом происходящее в Донбассе Коломойский называл и ранее. Ранее такое же мнение он выражал 2 мая в программе Bihus.Info. Но тогда Коломойский говорил, что Россия не только поддерживает одну из сторон, но и «спровоцировала и организовала» этот конфликт. Если бы не ее участие в нем, он «давно был бы урегулирован», утверждал предприниматель.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с 2014 года. Киев считает, что на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР воюют российские военные. То, что военнослужащие из России действительно находились в Донбассе, свидетельствовали и результаты расследования РБК в 2014 году. Москва эти данные неоднократно отрицала. Стороной конфликта в Донбассе она себя не считает.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Игорь Коломойский, Донбасс
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